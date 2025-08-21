Ďalší zázrak v Košiciach: Mamička tam v nemocnici porodila trojičky, dostali krásne mená

Foto: TASR – František Iván

Nina Malovcová
SITA
Len pred dvomi rokmi tam mali štvorčatá.

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sa narodili trojičky, ide už o druhé trojčatá v krátkom čase. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová, na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení na Rastislavovej ulici sa v nedeľu 17. augusta 2025 narodili dvaja chlapci a dievčatko.

Pre ich 21-ročnú matku Viktóriu z Malého Slavkova (okres Kežmarok) ide o prvých potomkov. „V našej nemocnici ide už o druhý pôrod trojičiek v krátkom čase, čo je vzácna udalosť,“ pripomenula Šustová.

Starostlivosť počas tehotenstva

„Augustové trojičky boli počaté spontánne a na priebeh tehotenstva od jeho siedmeho týždňa dohliadal pôrodník doc. MUDr. Ján Varga, PhD., MPH, MHA. Viacplodové tehotenstvo je považované za rizikové, preto musela budúca mamička pravidelne dochádzať na gynekologické kontroly do Košíc,“ dodala.

Podľa slov doktora Vargu tehotenstvo prebiehalo bez vážnejších komplikácií a všetky bábätká sa vyvíjali dobre. Rodička bola od 30. týždňa hospitalizovaná na oddelení nemocnice. „Trojičky som sledoval od úplného začiatku až do pôrodu a boli pre mňa ako gynekológa prvé,“ uviedol ďalej Varga s tým, že sekciu plánovali na 35. týždeň tehotenstva, no pre zhoršené prietoky u najmenšieho bábätka museli tehotenstvo ukončiť v 34. týždni. Pôrod prebehol cisárskym rezom, bez komplikácií. Všetky tri deti boli v dobrom zdravotnom stave a nemali komplikácie.

Stav bábätiek po pôrode

„Hneď po pôrode všetky trojičky plakali a nepotrebovali žiaden veľký akútny zásah. Dve z nich potrebovali len krátku lekársku pomoc, dnes dýchajú samostatne a pľúca majú vyvinuté. Teraz je pre nich najdôležitejšie prijímanie stravy – postupne dostávajú materské mlieko,“ vysvetlila primárka Neonatologického oddelenia MUDr. Iveta Kostelníková.

Prvá prišla na svet Eliška, ktorá mala 1 940 gramov a 42 cm. Jej braček Eliáš mal tiež 42 cm a vážil 1 830 g. Najmladší Dávid mal 1 690 gramov a 40 cm. „Ľudské telo nie je stavané na viacplodové tehotenstvo, preto sú takéto prípady rizikové od začiatku až po samotný pôrod. To, že pacientka zvládla tehotenstvo až do 34. týždňa, je veľký úspech – polovica žien s trojičkami porodí ešte pred 32. týždňom,“ priblížil Varga.

Odborný pohľad na tehotenstvo

Trojičky sa obvykle rodia okolo 33. týždňa tehotenstva, kým u dvojičiek to býva medzi 36. až 37. týždňom tehotenstva. Odborný predpoklad je, že tieto trojičky boli z dvoch vajíčok, dievčatko bolo počaté z jedného a chlapci z druhého, ktoré sa rozdelilo. Túto teóriu by mohol potvrdiť aj fakt, že Eliška mala vlastnú placentu, kým Eliáš a Dávid mali spoločnú.

„Veľkú úlohu v celom procese zohráva aj samotná mamička. V tomto prípade bola pacientka veľmi disciplinovaná a spolupráca s ňou bola výborná,“ dodal pôrodník Varga. „Veľmi sa teším, že máme trojičky,“ uviedla matka detí. Dodala, že v rodine mali dvojičky, no trojičky zatiaľ nie. So starostlivosťou o deti čerstvým rodičom pomôžu sestry a mama pani Viktórie, ktorá pomenovala aj Eliáša a Elišku. Tretiemu bábätku vybrala meno Dávid, po manželovi, mamička Viktória.

„Ďakujem, že som mala po celé tehotenstvo pri sebe takého skvelého doktora, ďakujem celému personálu pôrodnice za naše šťastie,“ dodala.„UNLP v Košiciach od roku 2018 eviduje v priemere dva pôrody trojčiat ročne. Mimoriadnou udalosťou sú štvorčatá, ktoré sa v našej nemocnici naposledy dvakrát narodili v roku 2022,“ uzavrela hovorkyňa nemocnice.

