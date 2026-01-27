Ďalší žart na účet politika: Po Takešiho hrade z jeho domu spravili „Spoločnosť pre podporu Ukrajiny“

Rodinný dom predsedu hnutia SPD a šéfa Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru sa opäť stal terčom internetových žartov. Používatelia služby Google Maps ho nedávno premenovali na „Spoločnosť pre podporu Ukrajiny“, pričom k miestu začali pribúdať aj satirické hodnotenia.
K zmene došlo krátko po tom, ako Okamura ostro vystúpil proti víkendovej akcii s ukrajinskou vlajkou na Karlovom moste. Ide o reakciu na jeho dlhodobé postoje k Ukrajine, ako aj na jeho kritiku sobotného zhromaždenia, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa jednoty Ukrajiny.
Neštítili sa ani pripomienok na jeho vzhľad
Používatelia sa neobmedzili len na samotné premenovanie miesta. K „organizácii“ začali pridávať aj fiktívne recenzie s výrazne ironickým tónom.
„Skvelé miesto, kde každého ukrajinsko-japonského miešanca privítajú s otvorenou náručou. Konajú sa tu nádherné svadby medzi jedincami rovnakého pohlavia. Otvorené 24/7. Ďakujeme, pán Tomion Okamurovič,“ píše sa v jednej z recenzií podľa tn.nova.
Takešiho hrad či lobotómia
Okamurov dom sa pritom terčom podobných zásahov stal už viackrát. V minulosti sa v mapách objavil napríklad pod názvami Takešiho hrad, Lobotomické sanatórium či Demagogické centrum pre lobotomikov. Minulý november niekto na jeho plot vyvesil ukrajinské vlajky, ku ktorým sa vtedy prihlásila skupina Sametoví pamětníci.
Šéf Poslaneckej snemovne je známy svojimi kontroverznými názormi a marketingom. Je tvrdým odporcom migrácie a jeho pohľad na vojnu na Ukrajine je taktiež kontroverzný. Dlhodobo kritizuje Európsku úniu a Brusel.
