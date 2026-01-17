Okamura natočil video a ukázal, ako odstránil vlajku EÚ zo svojej kancelárie. Rovnaký osud postihol aj ukrajinskú

Foto: Screen Facebook (Tomio Okamura)

Zuzana Veslíková
TASR
"Upravil som si kanceláriu po svojom," uviedol.

Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a šéf strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura nechal v rámci úprav svojej kancelárie v Snemovni odstrániť vlajku Európskej únie. Oznámil to v krátkom videu uverejnenom v sobotu na sociálnych sieťach s tým, že išlo o relikt po jeho predchodkyni Markéte Pekarovej Adamovej. 

„Tak som prišiel do svojej novej kancelárie v Snemovni. A pozerám sa, čo tu mám po pani Pekarovej Adamovej. Tak som si to tu upravil po svojom,“ povedal Okamura vo videu, na ktorom je vidieť, ako vlajku Európskej únie vymenil za druhú vlajku Českej republiky.

Je kritikom EÚ

Okamura, dlhodobý kritik EÚ, sa stal šéfom Snemovne vlani 5. novembra. Ako jeden zo svojich prvých krokov nechal z priečelia sídla dolnej komory českého parlamentu odstrániť vlajku Ukrajiny, ktorá tam visela od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022.

Opoziční poslanci z predchádzajúcej vládnucej koalície tento krok kritizovali a zo svojich kancelárií potom vyvesili hneď niekoľko ukrajinských vlajok. Ostatné vládnuce strany, hnutie ANO a Motoristi, Okamurov krok relativizovali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
S Vémolom je napokon všetko inak: Ohradil sa voči hrozivým tvrdeniam o svojej čeľusti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac