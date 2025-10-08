Ďalší šťastlivec sa môže usmievať od ucha k uchu: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Hráča od hlavnej výhry delilo jediné číslo.

Prvé októbrové žrebovanie lotérie EXTRA VÝPLÁTA prinieslo veľkú radosť jednému hráčovi z Banskobystrického kraja. V druhom výhernom poradí získal 30 000 eur, ktoré mu budú prichádzať každý mesiac počas nasledujúceho roka. Na účet mu tak pribudne 2 500 eur mesačne.

O výhre informoval portál TIPOS. Výherca si podal osemtipovú náhodnú stávku priamo v deň žrebovania a do hry vložil 12 eur. Stávku uzatvoril na jednom z predajných miest v Banskobystrickom kraji a šťastie mu prialo viac, ako mohol čakať.

Od hlavnej výhry ho delilo jediné číslo

Na tikete mal čísla 3, 4, 7, 8, 11 a 19 s powerballovým číslom 3. Práve posledné číslo rozhodlo o tom, že nevyhral hlavnú cenu. Ak by namiesto trojky mal na tikete powerballovú 7, stal by sa novým držiteľom hlavnej výhry v hodnote 480 000 eur.

Ani tak však neodišiel naprázdno. Výhra 30 000 eur vyplácaná počas 12 mesiacov, teda 2 500 eur mesačne, je dôvodom na úsmev. Okrem toho mu jeden z ďalších tipov priniesol aj menšiu výhru 4,30 eura, keďže trafil tri čísla a powerballovú sedmičku.

Lotéria, ktorá ponúka pravidelný príjem

EXTRA VÝPLATA je prvá anuitná číselná lotéria na Slovensku. Namiesto kumulovaného jackpotu prináša hráčom možnosť pravidelného príjmu počas roka. V 1. poradí sa dá vyhrať 480 000 eur, v 2. poradí 30 000 eur.

Cena jedného tipu je 1,50 eura a žrebovanie sa koná každý pondelok. Lotérie sú určené pre dospelých hráčov. Spoločnosť TIPOS pripomína, že výhra nie je všetko a najdôležitejšie je hrať s mierou a pre radosť.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
