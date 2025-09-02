Ďalší Slovák môže skákať ostošesť: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho vyšla len na 3 eurá

Začiatok septembra sa pre väčšinu ľudí spája s návratom do pracovného či školského režimu a s koncom bezstarostného leta. No pre jedného hráča sa 1. september stal začiatkom výnimočne šťastného obdobia. V lotérii EXTRA VÝPLATA totiž vyhral 30 000 eur, ktoré mu budú vyplácané pravidelne po 2 500 eur každý mesiac.
Informáciu o výhre zverejnila spoločnosť TIPOS. Šťastlivec uzatvoril svoju stávku práve v deň žrebovania na jednom z predajných miest v Nitrianskom kraji. Požiadal obsluhu terminálu o dvojtipovú náhodnú stávku a do hry vložil 3 eurá.
Výherné čísla mu priniesli druhé poradie
Výherné čísla 5, 12, 17, 20, 22 a 25 sa objavili v jednom z jeho náhodných tipov. Práve tieto boli 1. septembra 2025 vyžrebované z prvého osudia. Od výhry v prvom poradí ho delilo jediné číslo, a to powerball. Namiesto vyžrebovanej dvojky mal na tikete číslo 5. Aj tak si však odniesol atraktívnu výhru v druhom poradí, ktorú získa formou dvanástich mesačných „extra výplat“.
Lotéria EXTRA VÝPLATA funguje na princípe anuitných výplat, ktoré sa nevyplácajú jednorazovo, ale postupne. Hrá sa o pevnú výhru vo výške 480 000 eur v prvom poradí, čo predstavuje 4 000 eur mesačne počas desiatich rokov. Výhra v druhom poradí, ktorú získal aj spomínaný hráč, má hodnotu 30 000 eur, vyplácaných po 2 500 eur mesačne počas jedného roka.
Žrebovanie prebieha každý pondelok a cena jedného tipu je 1,50 eura. Tipos pripomína, že do hry sa môžu zapojiť len osoby staršie ako 18 rokov.
