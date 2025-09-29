Ďalší Slovák môže oslavovať: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Niekedy sa oplatí veriť na vytrvalosť. V hre LOTO 5 z 35 sa jeden z hráčov dočkal veľkej výhry až pri desiatom predplatenom žrebovaní. Jackpot vo výške 20 000 eur mu padol po tom, ako si na začiatku septembra uzatvoril stávku hneď na dvanásť žrebovaní.
Pred sebou má pritom ešte dve šance skúsiť svoje šťastie. O výhre informovala národná lotériová spoločnosť TIPOS na svojom webe. Hráč podal svoju stávku na jednom z predajných miest v Banskobystrickom kraji. Na tikete vyplnil všetkých osem hracích polí a rozhodol sa, že ich nechá hrať počas dvanástich žrebovaní. Za celú stávku zaplatil 48 eur.
Výherné čísla rozhodli v piatok
Rozhodujúci moment prišiel v piatok 26. septembra. V desiatom žrebovaní sa šťastný tip ukázal medzi ôsmimi podanými kombináciami. Obsahoval čísla 6, 10, 13, 17 a 25, ktoré sa stali výhernými a priniesli hráčovi garantovaný jackpot 20 000 eur. Piatkové žrebovania pritom patria medzi novinky. TIPOS ich zaviedol až v marci tohto roka a odvtedy už padol jackpot v dvanástich prípadoch.
LOTO 5 z 35 má najvyššiu šancu na jackpot
Hra LOTO 5 z 35 je medzi číselnými lotériami výnimočná. Základný vklad na jednu stávku je len 0,50 eura a zároveň má najvyššiu pravdepodobnosť výhry. Trafiť všetkých päť čísel v prvom poradí je síce stále veľká náhoda, no šanca je 1 : 324 000, čo je v porovnaní s inými lotériami mimoriadne priaznivé.
Žrebovania sa konajú trikrát do týždňa, a to v stredu, piatok a nedeľu. TIPOS zároveň pripomína, že lotérie sú určené výhradne pre osoby nad 18 rokov. Ako vždy platí: Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.
