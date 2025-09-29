Ďalší Slovák môže oslavovať: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Šťastie sa naňho usmialo až v desiatom žrebovaní.

Niekedy sa oplatí veriť na vytrvalosť. V hre LOTO 5 z 35 sa jeden z hráčov dočkal veľkej výhry až pri desiatom predplatenom žrebovaní. Jackpot vo výške 20 000 eur mu padol po tom, ako si na začiatku septembra uzatvoril stávku hneď na dvanásť žrebovaní.

Pred sebou má pritom ešte dve šance skúsiť svoje šťastie. O výhre informovala národná lotériová spoločnosť TIPOS na svojom webe. Hráč podal svoju stávku na jednom z predajných miest v Banskobystrickom kraji. Na tikete vyplnil všetkých osem hracích polí a rozhodol sa, že ich nechá hrať počas dvanástich žrebovaní. Za celú stávku zaplatil 48 eur.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Výherné čísla rozhodli v piatok

Rozhodujúci moment prišiel v piatok 26. septembra. V desiatom žrebovaní sa šťastný tip ukázal medzi ôsmimi podanými kombináciami. Obsahoval čísla 6, 10, 13, 17 a 25, ktoré sa stali výhernými a priniesli hráčovi garantovaný jackpot 20 000 eur. Piatkové žrebovania pritom patria medzi novinky. TIPOS ich zaviedol až v marci tohto roka a odvtedy už padol jackpot v dvanástich prípadoch.

LOTO 5 z 35 má najvyššiu šancu na jackpot

Hra LOTO 5 z 35 je medzi číselnými lotériami výnimočná. Základný vklad na jednu stávku je len 0,50 eura a zároveň má najvyššiu pravdepodobnosť výhry. Trafiť všetkých päť čísel v prvom poradí je síce stále veľká náhoda, no šanca je 1 : 324 000, čo je v porovnaní s inými lotériami mimoriadne priaznivé.

Žrebovania sa konajú trikrát do týždňa, a to v stredu, piatok a nedeľu. TIPOS zároveň pripomína, že lotérie sú určené výhradne pre osoby nad 18 rokov. Ako vždy platí: Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Užijete si ho za pár eur: V Bratislave otvorili rozprávkový svetelný park s viac než…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac