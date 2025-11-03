Žiadne renty, žiadne majáky: Matovičovi poslanci chcú stopnúť papalášstvo. Nový zákon má obmedziť limuzíny, lety aj odmeny

Reprofoto: Facebook/Hnutie SLOVENSKO

Nina Malovcová
TASR
Opoziční poslanci predložili zákon proti zneužívaniu výhod politikmi.

Obmedzenie zneužívania limuzín s majákmi, zrušenie zbytočných štátnych tajomníkov či zrušenie doživotnej renty a ochranky pre premiéra a predsedu parlamentu. To sú iba niektoré zmeny, ktoré navrhli poslanci opozičného klubu Slovensko – Za ľudí v novom zákone o zamedzení zneužívania výhod predstaviteľmi verejnej moci a o ochrane verejných financií.

Zákon v pondelok predložili do Národnej rady SR. Poslanci okrem iného kritizujú množstvo služobných áut s majákmi. „Navrhneme zaviesť na stránke ministerstva vnútra povinné zverejňovanie povolení, ktoré sú na takéto výnimky udelené a jasnú verejnú kontrolu, aby sa takíto papaláši museli zodpovedať občanom. Majáky patria záchranárom, nie papalášom,“ uviedla Veronika Remišová.

Zverejňovanie informácií o vládnych letoch

Zákon má zároveň obmedziť počet štátnych tajomníkov na ministerstvách na maximálne dvoch a poslanci chcú tiež dostať pod verejnú kontrolu informácie o pasažieroch letov vládnej letky. Podobne ako v prípade áut s majákmi by ich malo podľa návrhu zverejňovať ministerstvo vnútra na svojej internetovej stránke.

Podľa predkladateľov by sa mali znížiť aj paušálne náhrady členov vlády na pôvodnú úroveň spred nástupu kabinetu Roberta Fica (Smer-SD). Ich výšku by neurčovali členovia vlády sami, ale určovať by ich mal zákon. Zároveň by mali byť limitované aj odmeny pre politických nominantov tak, aby predstavovali maximálne 20 % ich ročného platu.

Šipoš: Ministri si zvyšovali paušály zbytočne

„Vládni predstavitelia sa vyhovárali na to, že paušálne náhrady museli mať vyššie, lebo si vraj platia nocľah a stravu na pracovných cestách,“ pripomenul predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš, podľa ktorého ale ministri dostávajú na ich pracovných cestách príspevok na stravné a aj vreckové.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Doteraz to mali Slováci zadarmo, po novom si zaplatia: Štát spoplatní známu službu, takto to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac