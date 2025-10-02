Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, tieto čísla mu priniesli šťastie

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Nina Malovcová
Prvý októbrový výherca sa môže usmievať od ucha k uchu.

Október sa ešte len začal a už má svojho prvého výhercu. V hre LOTO 5 z 35 sa usmialo šťastie na hráča, ktorý si vďaka systémovej stávke prišiel na výhru snov. Okrem jackpotu vo výške 38 158,24 eura získal aj množstvo menších výhier, ktoré jeho radosť ešte znásobili.

O jeho šťastnej chvíli informoval na svojom webe TIPOS. Hráč podal tiket v Prešovskom kraji a rozhodol sa pre systém 8, teda pre hru so širším okruhom čísel. K tomu si pridal aj doplnkovú hru JOKER a stávku si zahral dvakrát. Celý tiket ho vyšiel na 57 eur, no táto investícia sa mu stonásobne vrátila.

Päť šťastných čísel zmenilo jeho deň

Výherný okamih prišiel už v druhom predplatenom žrebovaní. Hráč si vybral osem čísel a práve päť z nich padlo ako výherné. Išlo o čísla 1, 3, 14, 17 a 31, ktoré boli vyžrebované 1. októbra 2025.

Vďaka nim získal nielen jackpot, ale aj ďalších 15 výhier v druhom poradí v hodnote 3 790,50 eura a 30 výhier v treťom poradí za spolu 99 eur. Celková suma jeho výhry sa tak vyšplhala na 42 047,74 eura.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Systémová stávka dáva hráčom šancu tipovať viac čísel naraz bez toho, aby museli vypĺňať desiatky tiketov. V hre LOTO 5 z 35 sa dá zvoliť od šiestich až po štrnásť čísel a systém automaticky vytvorí všetky možné kombinácie. V prípade predplatených stávok sa výsledná cena odvíja od toho, aký systém hráč zvolí a na koľko žrebovaní sa rozhodne hrať.

Malé loto, veľké šance

Hra LOTO 5 z 35 patrí medzi lotérie s najnižším základným vkladom. Jeden tip stojí len 0,50 eura a pritom ponúka najvyššiu šancu na získanie hlavnej výhry spomedzi všetkých číselných lotérií. Pravdepodobnosť výhry jackpotu je približne 1 : 324 000. Žrebovanie sa uskutočňuje trikrát do týždňa, vždy v stredu, v piatok a v nedeľu.

TIPOS pri každom úspechu pripomína jednoduché pravidlo: Hrajte zodpovedne a hrajte pre radosť.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
