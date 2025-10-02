Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, tieto čísla mu priniesli šťastie

Október sa ešte len začal a už má svojho prvého výhercu. V hre LOTO 5 z 35 sa usmialo šťastie na hráča, ktorý si vďaka systémovej stávke prišiel na výhru snov. Okrem jackpotu vo výške 38 158,24 eura získal aj množstvo menších výhier, ktoré jeho radosť ešte znásobili.
O jeho šťastnej chvíli informoval na svojom webe TIPOS. Hráč podal tiket v Prešovskom kraji a rozhodol sa pre systém 8, teda pre hru so širším okruhom čísel. K tomu si pridal aj doplnkovú hru JOKER a stávku si zahral dvakrát. Celý tiket ho vyšiel na 57 eur, no táto investícia sa mu stonásobne vrátila.
Päť šťastných čísel zmenilo jeho deň
Výherný okamih prišiel už v druhom predplatenom žrebovaní. Hráč si vybral osem čísel a práve päť z nich padlo ako výherné. Išlo o čísla 1, 3, 14, 17 a 31, ktoré boli vyžrebované 1. októbra 2025.
Vďaka nim získal nielen jackpot, ale aj ďalších 15 výhier v druhom poradí v hodnote 3 790,50 eura a 30 výhier v treťom poradí za spolu 99 eur. Celková suma jeho výhry sa tak vyšplhala na 42 047,74 eura.
Systémová stávka dáva hráčom šancu tipovať viac čísel naraz bez toho, aby museli vypĺňať desiatky tiketov. V hre LOTO 5 z 35 sa dá zvoliť od šiestich až po štrnásť čísel a systém automaticky vytvorí všetky možné kombinácie. V prípade predplatených stávok sa výsledná cena odvíja od toho, aký systém hráč zvolí a na koľko žrebovaní sa rozhodne hrať.
Malé loto, veľké šance
Hra LOTO 5 z 35 patrí medzi lotérie s najnižším základným vkladom. Jeden tip stojí len 0,50 eura a pritom ponúka najvyššiu šancu na získanie hlavnej výhry spomedzi všetkých číselných lotérií. Pravdepodobnosť výhry jackpotu je približne 1 : 324 000. Žrebovanie sa uskutočňuje trikrát do týždňa, vždy v stredu, v piatok a v nedeľu.
TIPOS pri každom úspechu pripomína jednoduché pravidlo: Hrajte zodpovedne a hrajte pre radosť.
