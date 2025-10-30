Ďalší Slováci sa môžu tešiť na obľúbený McDonald’s: Nová prevádzka bude v tomto meste, toto o nej vieme

V Poprade je naplánovaná výstavba ďalšej prevádzky rýchleho občerstvenia siete McDonald´s. V meste pod Tatrami by išlo druhú v poradí. Vyplýva to z investičného zámeru – zmeny navrhovanej činnosti predloženej na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) zverejnenej na enviroportáli.
Kým jedna červeno-žltá prevádzka už stojí od roku 2021 pri vjazde do Popradu v smere od Kežmarku, ďalšia by mala stáť na druhom konci mesta, pri vstupe do mesta od Svitu. Situovaná má byť v západnej časti obchodného areálu hypermarketu Tesco.
Terasa aj ihrisko pre deti
„Účelom projektu je na ploche riešeného územia vybudovať nový objekt občianskej vybavenosti, reštauračného zariadenia typu rýchleho občerstvenia so súvisiacimi parkovacími plochami. Objekt bude využívaný ako reštauračné zariadenie rýchleho občerstvenia s priestormi pre zákazníkov, vstavanou kuchyňou, sociálnym zázemím, skladmi surovín, vonkajšími spevnenými plochami a plochami novej zelene,“ píše sa v dokumente.
Projekt počíta aj s vybudovaním terasy a ihriska pre deti. Navrhované reštauračné zariadenie bude mať podobu jednoduchej budovy s jedným nadzemným podlažím. Celková plocha riešeného územia predstavuje takmer 3 700 metrov štvorcových, z toho zastavaná plocha 533 metrov štvorcových. V rámci parkovania vznikne 51 miest.
