Ďalší dovolenkový klenot zasiahlo silné zemetrasenie. Nachádza sa v Ohnivom kruhu

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Škody ani zranenia hlásené neboli.

Neďaleko filipínskej provincie Sarangani ležiacej na ostrove Mindanao došlo v sobotu k zemetraseniu s magnitúdou 6,0, informovala americká geologická služba (USGS). Žiadne obete ani škody hlásené neboli, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Otrasy nastali v hĺbke 99 kilometrov približne 90 kilometrov juhovýchodne od provincie Sarangani.

Harry Sauro, provinčný predstaviteľ miestneho úradu pre katastrofy, agentúre AFP povedal, že zemetrasenie bolo „cítiť len mierne“ a neboli hlásené žiadne škody ani zranenia.

Cunami nehrozí

Neďaleko epicentra zemetrasenia sa nachádzajú aj indonézske ostrovy Talaud. Indonézska agentúra pre meteorológiu, klimatológiu a geofyziku BMKG uviedla, že prívalová vlna cunami nehrozí.

Zemetrasenia sú na Filipínach takmer každodenným javom, vysvetľuje AFP. Spolu s Indonéziou a ďalšími susednými krajinami sa nachádzajú v tzv. Ohnivom kruhu, teda v oblasti intenzívnej seizmickej aktivity.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac