Ďalší dovolenkový klenot zasiahlo silné zemetrasenie. Nachádza sa v Ohnivom kruhu

Neďaleko filipínskej provincie Sarangani ležiacej na ostrove Mindanao došlo v sobotu k zemetraseniu s magnitúdou 6,0, informovala americká geologická služba (USGS). Žiadne obete ani škody hlásené neboli, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Otrasy nastali v hĺbke 99 kilometrov približne 90 kilometrov juhovýchodne od provincie Sarangani.
Harry Sauro, provinčný predstaviteľ miestneho úradu pre katastrofy, agentúre AFP povedal, že zemetrasenie bolo „cítiť len mierne“ a neboli hlásené žiadne škody ani zranenia.
Cunami nehrozí
Neďaleko epicentra zemetrasenia sa nachádzajú aj indonézske ostrovy Talaud. Indonézska agentúra pre meteorológiu, klimatológiu a geofyziku BMKG uviedla, že prívalová vlna cunami nehrozí.
Zemetrasenia sú na Filipínach takmer každodenným javom, vysvetľuje AFP. Spolu s Indonéziou a ďalšími susednými krajinami sa nachádzajú v tzv. Ohnivom kruhu, teda v oblasti intenzívnej seizmickej aktivity.
