Dovolenkovú destináciu zasiahlo zemetrasenie: Otrasy s magnitúdou 5,2 pocítili tisíce ľudí

Provinciu Van na východe Turecka zasiahlo v sobotu zemetrasenie s magnitúdou 5,2, informoval úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií AFAD. Žiadne správy o prípadných obetiach alebo škodách bezprostredne známe neboli, píše TASR podľa agentúry DPA.
AFAD potvrdil, že situáciu v postihnutej provincii v súčasnosti posudzujú.
Zemetrasenie zasiahlo okres Tusba o 8:52 miestneho času (7:52 SELČ) v hĺbke sedem kilometrov. Otrasy bolo cítiť aj v okolitých provinciách, dodal AFAD.
AFAD verilerine göre, Van’ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin hissedilmesiyle birlikte vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Sarsıntı anı bir marketin güvenlik kameralarına yansırken, çalışanların hızla iş yerini terk ettiği görüldü.… pic.twitter.com/PVozWxr8QA
— Gökhan Babayiğit (@babayigit1923) April 4, 2026
Zemetrasenia sú v Turecku relatívne bežné, pretože krajina leží na viacerých zlomových líniách, vrátane tzv. Severoanatolského zlomu, dodáva DPA.
