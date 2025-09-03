COOP Jednota prináša novinku, ktorú neponúka žiadny iný konkurenčný reťazec: Toto niektorým uľahčí život

Ilustračná foto: interez.sk (Jakub Baláž)/TASR

Roland Brožkovič
SITA
Služba by mohla byť využívaná najmä na vidieku.

COOP Jednota sa rozhodla výrazne posilniť svoju úlohu na slovenskom vidieku a v spolupráci s UniCredit Bank a Mastercard rozvíja najväčšiu sieť pre výbery hotovosti v krajine. V čase, keď bankomaty v menších obciach často úplne chýbajú, umožňuje služba COOP miniBANKOMAT zákazníkom vybrať si pri nákupe 100 eur.

Ide o dvojnásobok oproti pôvodnému limitu, ktorý bol nastavený na 50 eur. Samotný princíp služby je jednoduchý. Ak zákazník nakúpi tovar nad päť eur a platí kartou, môže požiadať pokladníka o výber hotovosti. Suma sa spracuje spolu s nákupom a na účtenke sa zobrazí aj potvrdenie o výbere. Služba je dostupná pre klientov UniCredit Bank, ČSOB, Slovenskej sporiteľne a 365.bank.

Technicky funguje ako forma cashbacku, pričom podmienky sa riadia zmluvou klienta s jeho bankou. Záujem o výber hotovosti pritom rastie. Podľa údajov COOP Jednota sa za posledných päť rokov zvýšil objem vybratých peňazí o viac než polovicu, a to z 9,6 milióna eur v roku 2020 na 14,5 milióna eur v roku 2024. Priemerný výber dosiahol vlani 41 eur.

Pôvodný limit je nedostatočný

„Keďže príjmy aj životné náklady ľudí rastú, pôvodný limit 50 eur sa ukázal ako nedostatočný. Preto sme vstúpili do rokovaní s bankami a zvýšili limit na dvojnásobok,“ vysvetlil riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko Michal Švrček. Význam služby pre vidiek podčiarkuje aj fakt, že až 80 percent územia Slovenska spadá podľa OECD do kategórie vidieckych oblastí a žije v nich takmer polovica obyvateľov krajiny.

Pre mnohých ľudí, ktorí by museli cestovať desiatky kilometrov do najbližšieho bankomatu, je tak COOP miniBANKOMAT riešením každodennej potreby. Generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Česko Jana Lvová dodala, že aj keď Mastercard dlhodobo podporuje rozvoj bezhotovostných platieb, hotovosť zostáva nevyhnutná najmä v menších regiónoch.

COOP Jednota pritom nezostáva iba pri výbere peňazí. Popri nákupe si zákazníci môžu cez službu Coopkasa zaplatiť šeky a faktúry, dobiť kredit na mobil či využívať elektronické doklady namiesto papierových účteniek. Len v minulom roku bolo cez Coopkasu uhradených viac než 650-tisíc faktúr v hodnote 24 miliónov eur a službu výberu hotovosti využilo 354-tisíc zákazníkov.

Navyše, sieť priniesla na Slovensko aj koncept automatizovaných predajní 24/7, kde je možné nakupovať aj mimo otváracích hodín či počas sviatkov. Aktuálne funguje 17 takýchto obchodov.

