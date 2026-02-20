„Čo som to, dopekla, práve videl?“ Policajti našli v pivnici 59 chlapcov, odísť nechceli

Na mnohých univerzitách, najmä na Západe, dochádza v prvých týždňoch po nástupe nových študentov k takzvaným iniciačným rituálom. S podobnou skúsenosťou sa stretli aj viacerí Slováci počas imatrikulácií na stredných školách. Súčasťou uvítacích večierkov bývajú zahanbujúce „skúšky“, pri ktorých musia prváci plniť úlohy vymyslené staršími študentmi.
Tieto aktivity pritom často balansujú na hrane poníženia a verejného zosmiešnenia a neraz sa vymknú spod kontroly. V minulosti sa objavili aj prípady, keď podobné rituály skončili tragicky.
Na univerzite v americkej Iowe sa jeden z takýchto incidentov dostal až na titulné stránky novín. Ako píše Unilad, záznam z osudnej noci bol pred dvoma dňami zverejnený na YouTube kanáli The CrimePiece a okamžite vyvolal vlnu reakcií.
59 chlapcov so zaviazanými očami v suteréne bratstva
Polícia v roku 2024 objavila v pivnici bratstva Alpha Delta Phi 59 mladých mužov so zaviazanými očami. Niektorí boli bez tričiek a ich telá pokrývala žltá, hnedá a červená farba neznámeho pôvodu.
Policajt, ktorý skupinu našiel, na zázname z telesnej kamery zmätene reaguje: „Môže mi niekto otvorene vysvetliť, čo sa tu deje? Ktokoľvek? Skúste sa na to pozrieť z môjho pohľadu, pretože netuším, do čoho som sa tu, dopekla, práve dostal.“
Študenti nereagovali ani na opakované výzvy, aby priestor opustili. Záznam zachytáva aj frustráciu zasahujúcich policajtov – jeden z nich po sérii neúspešných pokynov kolegovi hovorí: „Už som im to niekoľkokrát povedal, nech prestanú. Zrejme to berú dosť vážne.“
Polícia následne vypočula muža, ktorý mal bratstvo viesť. „Reagovali sme na požiarny poplach. Snažili sme sa prinútiť ľudí k evakuácii, ale podľa môjho chápania ste to odmietli,“ uvádza na zázname jeden z policajtov. Vážnosť situácie podčiarkuje aj širší kontext, nakoľko v tom období médiá informovali o viacerých úmrtiach mladých študentov v súvislosti s podobnými iniciačnými rituálmi.
Nahlásiť chybu v článku