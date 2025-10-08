Čo presne sa stalo, zatiaľ nevieme: Polícia rieši príšerný prípad. V byte našla mŕtve dieťa a vážne zranenú ženu

Michaela Olexová
SITA
V českom meste Kolín sa v utorok stala tragédia.

Polícia našla v byte mŕtve dieťa a vážne zranenú ženu. Ako referuje portál Novinky.cz, povedala to policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková. Vyšetrovatelia nezverejnili žiadne ďalšie podrobnosti, ako napríklad vek zosnulého dieťaťa alebo povahu a rozsah zranení ženy, pričom uviedli, že vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu a prípad je citlivý.

Podľa informácií portálu Novinky.cz jednou z vyšetrovacích verzií je vražda s následným pokusom o samovraždu, pričom obeťou je maloletá osoba vo veku do pätnásť rokov. Polícia sa však k tejto informácii nevyjadrila.

Pacientka nie je schopná vypovedať

„Kriminalisti začali trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zvlášť závažného zločinu vraždy. Žena, ktorú podozrievajú z tohto činu, je momentálne v starostlivosti lekárov,“ povedala v stredu Suchánková.

Ilustračná foto: Facebook/ Policie České republiky

Dodala, že pacientka vzhľadom na svoj zdravotný stav v súčasnosti nie je schopná vypovedať.

„Kriminalisti už v prípade maloletej obete nariadili súdnu pitvu, aby sa zistila príčina smrti,“ konštatovala policajná hovorkyňa. Vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili vek dieťaťa ani vzťah medzi ním a zranenou ženou.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
