Čo povedala Nicky Minaj na konzervatívnom podujatí? Celý svet rieši jej prerieknutie o atentáte na Charlieho Kirka

Americká rapperka Nicki Minaj prešla v posledných rokoch výrazným politickým obratom. Z umelkyne, ktorá kedysi ostro kritizovala imigračnú politiku Donalda Trumpa, sa stala otvorená podporovateľka hnutia MAGA.
Jej vystúpenie na konzervatívnej konferencii AmericaFest v Arizone však prinieslo nielen politické vyhlásenia, ale aj mimoriadne virálny moment, ktorý však vyvolal rozpaky. Informácie priniesli americké médiá, ktoré mapovali priebeh podujatia AmericaFest organizovaného skupinou Turning Point USA v meste Phoenix, ako aj samotný rozhovor Nicki Minaj s Erikou Kirkovou, vdovou po konzervatívnom aktivistovi Charliem Kirkovi, ktorý bol pred štyrmi mesiacmi zavraždený.
Podpora Trumpa a Vancea
Minaj počas verejného rozhovoru vyjadrila obdiv prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj viceprezidentovi J. D. Vanceovi. Hovorila o ich charizme a schopnosti pôsobiť ako ľudia, s ktorými sa verejnosť dokáže stotožniť. Práve v tomto kontexte však zaznel výrok, ktorý okamžite vyvolal šok.
Slovo, ktoré zmrazilo publikum
Počas rozhovoru Minaj v jednej chvíli označila J. D. Vancea slovom „assassin“ (vrah). Výrok zaznel v priamom prenose a vzhľadom na osobnú tragédiu Eriky Kirkovej pôsobil mimoriadne nepatrične. Podľa prítomných si Minaj okamžite uvedomila, že ide o nešťastné verbálne pošmyknutie, a pôsobila viditeľne otrasene.
Erika Kirková však situáciu neeskalovala a prešla ju bez prehnanej reakcie, čím zabránila ďalšiemu vyhroteniu momentu. Celý incident vyznel skôr ako jazykový omyl než ako akékoľvek obvinenie, no aj tak sa stal jednou z najdiskutovanejších častí podujatia.
Ešte v minulosti Minaj Trumpa verejne kritizovala, upozorňovala na dvojitý meter voči ženám a odsudzovala politiku oddeľovania detí migrantov od rodičov. Sama pritom prišla do USA ako dieťa bez dokladov. Obrat v jej postojoch nastal postupne počas pandémie COVID-19, keď sa začala približovať ku konzervatívnym kruhom.
Smrť Charlieho Kirka
Charlie Kirk zomrel 10. septembra – po tom, ako bol postrelený počas prejavu na podujatí univerzity Utah Valley v Oreme v rámci svojho turné „The American Comeback“ po vysokoškolských kampusoch. Podozrivého zo streľby sa nepodarilo chytiť na mieste, no ihneď sa spustila rozsiahla pátracia akcia.
Trvala však iba krátko, skončila sa vďaka tipu od rodinného priateľa podozrivého. Podľa Fox News žil Robinson s transgenderovým partnerom, ktorý momentálne spolupracuje s FBI. Ide o muža, ktorý prechádza zmenou pohlavia. Spoločne žili v meste Saint George v Utahu a mali spolu „romantický vzťah.“ Prokuratúra avizovala, že pre Robinsona plánujú žiadať trest smrti.
