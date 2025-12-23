Čo povedala Nicky Minaj na konzervatívnom podujatí? Celý svet rieši jej prerieknutie o atentáte na Charlieho Kirka

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Nicki Minaj vystúpila na konzervatívnom podujatí a počas rozhovoru sa nepríjemne preriekla.

Americká rapperka Nicki Minaj prešla v posledných rokoch výrazným politickým obratom. Z umelkyne, ktorá kedysi ostro kritizovala imigračnú politiku Donalda Trumpa, sa stala otvorená podporovateľka hnutia MAGA.

Jej vystúpenie na konzervatívnej konferencii AmericaFest v Arizone však prinieslo nielen politické vyhlásenia, ale aj mimoriadne virálny moment, ktorý však vyvolal rozpaky. Informácie priniesli americké médiá, ktoré mapovali priebeh podujatia AmericaFest organizovaného skupinou Turning Point USA v meste Phoenix, ako aj samotný rozhovor Nicki Minaj s Erikou Kirkovou, vdovou po konzervatívnom aktivistovi Charliem Kirkovi, ktorý bol pred štyrmi mesiacmi zavraždený.

Podpora Trumpa a Vancea

Minaj počas verejného rozhovoru vyjadrila obdiv prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj viceprezidentovi J. D. Vanceovi. Hovorila o ich charizme a schopnosti pôsobiť ako ľudia, s ktorými sa verejnosť dokáže stotožniť. Práve v tomto kontexte však zaznel výrok, ktorý okamžite vyvolal šok.

Slovo, ktoré zmrazilo publikum

Počas rozhovoru Minaj v jednej chvíli označila J. D. Vancea slovom „assassin“ (vrah). Výrok zaznel v priamom prenose a vzhľadom na osobnú tragédiu Eriky Kirkovej pôsobil mimoriadne nepatrične. Podľa prítomných si Minaj okamžite uvedomila, že ide o nešťastné verbálne pošmyknutie, a pôsobila viditeľne otrasene.

Erika Kirková však situáciu neeskalovala a prešla ju bez prehnanej reakcie, čím zabránila ďalšiemu vyhroteniu momentu. Celý incident vyznel skôr ako jazykový omyl než ako akékoľvek obvinenie, no aj tak sa stal jednou z najdiskutovanejších častí podujatia.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Daily Mail (@dailymail)

Ešte v minulosti Minaj Trumpa verejne kritizovala, upozorňovala na dvojitý meter voči ženám a odsudzovala politiku oddeľovania detí migrantov od rodičov. Sama pritom prišla do USA ako dieťa bez dokladov. Obrat v jej postojoch nastal postupne počas pandémie COVID-19, keď sa začala približovať ku konzervatívnym kruhom.

Smrť Charlieho Kirka

Charlie Kirk zomrel 10. septembra – po tom, ako bol postrelený počas prejavu na podujatí univerzity Utah Valley v Oreme v rámci svojho turné „The American Comeback“ po vysokoškolských kampusoch. Podozrivého zo streľby sa nepodarilo chytiť na mieste, no ihneď sa spustila rozsiahla pátracia akcia.

Foto: SITA/AP

Trvala však iba krátko, skončila sa vďaka tipu od rodinného priateľa podozrivého. Podľa Fox News žil Robinson s transgenderovým partnerom, ktorý momentálne spolupracuje s FBI. Ide o muža, ktorý prechádza zmenou pohlavia. Spoločne žili v meste Saint George v Utahu a mali spolu „romantický vzťah.“ Prokuratúra avizovala, že pre Robinsona plánujú žiadať trest smrti.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac