Čína odštartovala projekt storočia, generovať by mal 143 miliárd: Bude najväčší svojho druhu na svete, čelí ostrej kritike

Výstavba najväčšej vodnej elektrárne na svete bola započatá. Čínsky premiér ju nazval projektom storočia. Okolité krajiny ale spustili ostrú kritiku. Obávajú sa, že Čína urobí z projektu zbraň.

Štartuje výstavba projektu storočia

Ako informuje The Guardian, Čína odštartovala obrovskú stavbu vodnej elektrárne na rieke Yarlung Tsangpo. Výstavba priehrady bola prvýkrát ohlásená ešte v roku 2020. Vyvolalo to však vlnu kritiky zo strany Indie, Tibetu a Bangladéša, cez ktoré rieka preteká, ako aj zo strany ochrancov životného prostredia.

Zmieňované krajiny sa okrem iného obávajú napríklad toho, že sa k nim bude dostávať menej vody. Mohlo by to ovplyvniť životy miliónov obyvateľov. Portál BBC ešte v januári informoval o obavách z toho, že Čína by mohla takpovediac urobiť z rieky zbraň. Čína sa ale vyjadrila, že nemá v pláne obohacovať sa na úkor svojich susedov.

Ministerstvo zahraničných vecí dalo najavo, že chce kooperovať s okolitými krajinami. Spolupracovať by mali napríklad v snahe o prevenciu prírodných katastrof. Tibet ale vyjadril obavu, že zatiaľ neboli komunikované ani žiadne informácie týkajúce sa toho, či bude potrebné vysťahovať obyvateľov žijúcich na brehu rieky. Obáva sa tiež zásahu do posvätných miest.

Čína obavy zmieta zo stola

Ochrancovia životného prostredia vyjadrili obavy aj o faunu a flóru v regióne. Myslia si tiež, že hrozia výrazné tektonické posuny, extrémne zosuvy pôdy a ďalšie problémy v mieste, kde sa začala výstavba priehrady. Čínska vláda kritiku odmieta a tvrdí, že projekt podporí zamestnanosť v regióne, zvýši domáce dodávky energie a podnieti rozvoj v sektore obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt by mal pozostávať z piatich kaskádových vodných elektrární, ktoré by ročne vyprodukovali približne 300 miliónov megawatthodín elektrickej energie v hodnote 1,2 bilióna čínskych juanov (v prepočte približne 143 miliárd eur). Viac detailov zatiaľ odhalených nebolo. Nie je teda jasné, ako dlho bude stavba trvať a koľko bude stáť. Isté ale je, že to bude drahšie, ako sa predpokladalo v roku 2020.

Čína je najväčším producentom emisií oxidu uhličitého na svete. No snaží sa ich zredukovať a stabilizovať dodávky energie z obnoviteľných zdrojov. Má rozbehnutých niekoľko tisíc projektov v oblasti vodnej energie, oveľa viac ako ktorákoľvek iná krajina.