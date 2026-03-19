Cibulkovej nový partner spôsobil nedorozumenia: Adelinho Viktora obvinili nahnevaní známi

Niekedy stačí naozaj málo, aby vznikol veľký zmätok. Dve rovnaké priezviská môžu ľahko spôsobiť nedorozumenie, ktoré sa rýchlo rozšíri aj medzi verejnosťou.
V šou Adela a Sajfa povedala moderátorka Adela Vinczeová, ktorá teraz úspešne odštartovala prvú epizódu svojej novej šou, že situácia okolo rozchodu Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru nepriamo zasiahla aj jej rodinu, keďže verejnosť si začala spájať jej manžela s novým partnerom bývalej tenistky.
Rozchod známeho páru, ktorý dlhé roky pôsobil navonok harmonicky, zasiahol verejnosť aj fanúšikov. Bývalá tenisová hviezda Dominika Cibulková a jej manžel Michal Navara sa po spoločnom období rozhodli ísť každý vlastnou cestou, pričom v jej živote sa objavil nový partner, podnikateľ Tibor Vincze.
Vznikli mylné domnienky
Po tom, čo sa objavili správy o novom vzťahu Dominiky Cibulkovej s podnikateľom Tiborom Vinczem, začali medzi ľuďmi kolovať mylné domnienky.
Priezvisko Vincze totiž automaticky mnohých viedlo k záveru, že ide o Viktora Vinczeho, manžela Adely. „Veľa ľudí si myslelo, že môj muž Viktor je s Dominikou Cibulkovou, lebo ona žije s nejakým Vinczem. Ale nie Viktorom, ale Tiborom,“ povedala Adela.
