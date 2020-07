Chýbajú jej vlasy a má slabý zrak. Model ženy ukazuje, ako vyzerá po 25 rokoch práce z domu

Niektorým práca z domu vyhovovala viac, iným zas menej, isté však je, že takýto spôsob fungovania na nás vplýva oveľa viac, ako by ste si možno mysleli. Prácou z domu šetríme čas i financie, ktoré by sme ináč investovali do cestovania, možno sa však cestovať do kancelárie predsa len oplatí.

Ako by vyzerala Susan po 25 rokoch práce z domu?

Ako informuje portál Science Times, klinickí psychológovia sa v spolupráci s fitness odborníkmi rozhodli vytvoriť Susan, modelovú ženu, ktorá je ukážkou toho, ako by človek vyzeral po 25 rokoch práce z domu. Aj keď však môže byť práca z domu istý čas príjemná a praktická, Susan je ukážkou toho, že z dlhodobého hľadiska vplýva na človeka negatívne. Susan totiž trpí poškodením zraku, je obézna a má množstvo ďalších chronických ochorení.

DirectlyApply je online databáza, ktorá pomáha ľuďom nájsť si prácu online a práve experti z nej poukazujú na to, že telu nestačí prejsť pár krokov do kuchyne a do obývačky, o svoju fyzickú schránku sa treba riadne starať. Aj keď nám práca z domu šetrí čas, ktorý by sme ináč strávili dopravou do práce, na našu myseľ a telo to môže mať z dlhodobého hľadiska mimoriadne negatívny vplyv.

Pre Susan znamená 25 rokov práce z domu sociálnu izoláciu, extrémny nedostatok pohybu, dlhé hodiny pozerania na monitor, zlé držanie tela a neustále jedenie drobných sladkostí. Susan trpí syndrómom digitálneho oka, opakované pohyby očí a pozeranie na monitor zapríčinili, že má suché, krvou podliate oči a vidí rozmazane.

Aby ste sa syndrómu digitálneho oka vyhli, oftalmológ Matthew Gardiner odporúča dať si minútovú prestávku od počítača každých 15 až 30 minút. Zamerajte zrak na niečo vzdialené, pozerajte napríklad z okna alebo vyjdite na balkón. Okrem toho, v miestnosti by sme mali mať primerané osvetlenie a nesedieť pri počítači príliš blízko.

Susan je obézna a deprimovaná

Vzhľadom na to, koľko času trávi Susan sedením, nesprávne držanie tela u nej spôsobuje bolesti krku, chrbta, ramien a rúk. Aj keď je nám maximálne pohodlne, nemali by sme v jednej pozícii zotrvať viac ako hodinu, každých 30 až 40 minút by sme sa mali postaviť a trochu sa rozhýbať.

Následkom dlhých hodín sedenia trpí Susan cervikálnou kyfózou, teda deformáciou chrbtice. Okrem toho, v ohrození sa ocitlo aj Susanino srdce, a teda aj dĺžka jej života. Ak už teda musíte stráviť dlhé hodiny sedením pri práci, je vhodné z času na čas sa postaviť a prejsť sa, zaobstarať si vhodnú stoličku a ak je to možné, striedať pri práci sedenie a státie.

Tu sa však Susanine problémy nekončia. Keďže trávila 25 rokov väčšinu času pri počítači, chýba jej vitamín D, následkom čoho prišla o väčšinu vlasov. Nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu a vitamínu B-12 zas spôsobilo, že Susan má bledú a vráskavú pokožku a je obézna.

Následkom nedostatku sociálneho kontaktu, množstva nadčasov a neschopnosti oddeliť prácu a súkromie je navyše Susan deprimovaná a pod neustálym tlakom.

Ako sa tomuto vyhnúť? Aj keď pracujete z domu, nezabúdajte na pevný režim, ktorého súčasťou je zdravá strava, pravidelné cvičenie a socializácia.