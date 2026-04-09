Od zajtra sa opäť mení cena nafty pre zahraničné vozidlá. Vláda však schválila aj novinky

Foto: Facebook/Robert Fico

Lucia Mužlová
SITA
Naďalej však zostávajú v platnosti dve opatrenia. Ide o osobitnú cenu nafty pre vozidlá evidované v zahraničí a obmedzenie tankovania na jednu nádrž a jeden 10-litrový kanister.

Vozidlá registrované v zahraničí budú od piatka 10. apríla tankovať motorovú naftu na Slovensku za osobitnú cenu 2,003 eura za liter. Ministerstvo financií SR zároveň oznámilo, že vláda od toho istého dňa ruší zákaz vývozu nafty mimo územia Slovenskej republiky. Ostatné opatrenia prijaté v reakcii na situáciu na trhu však zostávajú zachované.

Rezort financií uviedol, že cenu stanovil vyhláškou vydanou na základe vládneho nariadenia. Pri výpočte vychádzal z priemernej ceny nafty v Českej republike, Poľsku a Rakúsku podľa najnovších údajov Európskej komisie o cenách pohonných látok.

Slovensko ostáva najlacnejšie

Osobitný režim sa naďalej vzťahuje iba na vozidlá evidované mimo Slovenska. Nevzťahuje sa na prémiovú naftu. Pri nej, rovnako ako pri ostatných druhoch palív, ostáva tvorba cien na čerpacích staniciach bez zmeny.

Ilustračná foto: SITA/AP

Podľa údajov Európskej komisie stojí liter nafty v Poľsku 1,803 eura, v Českej republike 1,977 eura a v Rakúsku 2,228 eura. Na Slovensku je cena nafty pre domácich motoristov 1,751 eura za liter. Ministerstvo financií tvrdí, že Slovensko tak zostáva najlacnejšie spomedzi porovnávaných štátov.

Vláda zaviedla osobitnú cenotvorbu s cieľom chrániť domáci trh a slovenských spotrebiteľov. Po stabilizácii situácie na trhu s ropnými výrobkami však od 10. apríla ruší obmedzenie vývozu nafty do zahraničia.

Naďalej však zostávajú v platnosti dve opatrenia. Ide o osobitnú cenu nafty pre vozidlá evidované v zahraničí a obmedzenie tankovania na jednu nádrž a jeden 10-litrový kanister.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Platby v obchodoch čaká od mája revolúcia: Vzniká panika, predajcovia stále zbytočne váhajú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac