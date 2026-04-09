Od zajtra sa opäť mení cena nafty pre zahraničné vozidlá. Vláda však schválila aj novinky

Vozidlá registrované v zahraničí budú od piatka 10. apríla tankovať motorovú naftu na Slovensku za osobitnú cenu 2,003 eura za liter. Ministerstvo financií SR zároveň oznámilo, že vláda od toho istého dňa ruší zákaz vývozu nafty mimo územia Slovenskej republiky. Ostatné opatrenia prijaté v reakcii na situáciu na trhu však zostávajú zachované.
Rezort financií uviedol, že cenu stanovil vyhláškou vydanou na základe vládneho nariadenia. Pri výpočte vychádzal z priemernej ceny nafty v Českej republike, Poľsku a Rakúsku podľa najnovších údajov Európskej komisie o cenách pohonných látok.
Slovensko ostáva najlacnejšie
Osobitný režim sa naďalej vzťahuje iba na vozidlá evidované mimo Slovenska. Nevzťahuje sa na prémiovú naftu. Pri nej, rovnako ako pri ostatných druhoch palív, ostáva tvorba cien na čerpacích staniciach bez zmeny.
Podľa údajov Európskej komisie stojí liter nafty v Poľsku 1,803 eura, v Českej republike 1,977 eura a v Rakúsku 2,228 eura. Na Slovensku je cena nafty pre domácich motoristov 1,751 eura za liter. Ministerstvo financií tvrdí, že Slovensko tak zostáva najlacnejšie spomedzi porovnávaných štátov.
Vláda zaviedla osobitnú cenotvorbu s cieľom chrániť domáci trh a slovenských spotrebiteľov. Po stabilizácii situácie na trhu s ropnými výrobkami však od 10. apríla ruší obmedzenie vývozu nafty do zahraničia.
Naďalej však zostávajú v platnosti dve opatrenia. Ide o osobitnú cenu nafty pre vozidlá evidované v zahraničí a obmedzenie tankovania na jednu nádrž a jeden 10-litrový kanister.
