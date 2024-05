Chceli to zdramatizovať, ale nevyšlo im to. Pozorným divákom Ruže pre nevestu neunikol tento zaujímavý detail

Ak patríte k verným fanúšikom šou Ruža pre nevestu, určite viete, akým štýlom sú tvorené ukážky k ďalším epizódam. Čo je však dôležitejšie, iste viete, že v nich vždy nájdete ukrytý detail, ktorý prezradí viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Finále Ruže pre nevestu sa blíži a všetci nedočkavo hľadajú akékoľvek znamenie toho, kto si odnesie Radkov prsteň spolu s jeho srdcom. Ak ste však pozorne sledovali všetky náznaky, a tiež ste videli obe série tejto šou, odpoveď na túto otázku už poznáte. Hoci sa to Markíza pokúsila zdramatizovať, pozorní diváci našli to, čo tak veľmi hľadali.

Zopakovali rovnaký zvrat

TV Markíza už stihla zverejniť ukážku k finále druhej série Ruža pre nevestu. V nej na konci Radko hovorí Stanke, že by chcel mať po svojom boku extrovertku, čo ona, bohužiaľ, nie je a vyzerá to tak, že toto prehlásenie Stanku dosť zobralo. Z toho by niekomu mohlo automaticky vyplynúť, že si ju nevyberie a jeho nevestou sa tak stane Julie. Má to však háčik.

Ak ste sledovali aj prvú sériu Ruže pre nevestu, viete, že vtedy TV Markíza vytvorila ukážku k finále v rovnakom štýle. Všetko vyzeralo v poriadku a bez drámy, až kým sa neukázal posledný záber, na ktorom drží Tomáš Petranu za ruky a povie jej: „Prepáč.“ Ľudia si tak automaticky mysleli, že sa jej ospravedlňuje, že si ju nevybral, no opak bol pravdou.

Nie tak div, že si mnohí diváci myslia, že sa televízia rozhodla situáciu znova zdramatizovať rovnakým spôsobom a naschvál to urobiť tak, že víťazka bude vyzerať ako porazená. Čo si myslíte vy?