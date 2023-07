Cestovatelia používajú tajný trik „skiplagging“, aby ušetrili peniaze za letenky. Takéto má riziká

Medzi cestovateľmi sa rozšíril takzvaný „skiplagging“. Ide o fintu, ktorú začali ľudia využívať, pretože zistili, že im môže ušetriť peniaze za letenky. Ako však ukazuje príklad tohto mladíka, nie vždy sa im to musí vyplatiť.

Portál UNILAD informuje o prípade tínedžera Logana Parsonsa, ktorý bol na letisku v USA zadržaný po tom, ako ho pristihli pri použití tohto triku. Najprv si ale ozrejmime, čo to skiplagging vlastne je.

Cena letenky môže byť takto nižšia

Simple Flying vysvetľuje, že v podstate ide o to, že ľudia si radšej kúpia letenku s prestupom a vystúpia práve na tomto prestupnom mieste, namiesto toho, aby si kupovali letenku priamo do destinácie, kam sa chcú dostať. Prečo to robia? Odpoveď je veľmi jednoduchá, pre peniaze.

V praxi to znamená, že ľudia si kúpia letenku, ktorá vyráža z bodu A cez bod B až do bodu C, kam už ale nepokračujú, pretože ukončia svoju cestu v bode B. Takýto systém môže byť v niektorých prípadoch lacnejší, ako kúpenie si letenky priamo do cieľa.

Má to ale niekoľko háčikov. Ak máte podpalubnú batožinu, nebude to fungovať. A rovnako môže byť problém v prípade, že si takto kúpite spiatočnú letenku. Pretože bežnou praxou je, že ak nenastúpite na niektorý z rezervovaných letov, tie zvyšné budú zrušené. Letecké spoločnosti z používania tohto „triku“ nie sú nadšené a niektoré majú uvedené vo svojich zmluvných podmienkach, že by ste to robiť nemali.

Na trik doplatil

Spomínaný mladík Logan Pasons sa chcel dostať z mesta na Floride do mestečka Charlotte v Severnej Karolíne. Zistil, že ak si kúpi letenku do New Yorku cez Charlotte, vyjde ho to lacnejšie. A to aj urobil. Nešlo to však podľa jeho predstáv a na letisku bol vypočúvaný, až si napokon musel kúpiť letenku na priamy let.

Skúsenosti so skiplaggingom nemajú iba letecké spoločnosti v Amerike. Napríklad nemecký dopravca Lufthansa žaloval takéhoto cestujúceho, alebo Air France vo svojich podmienkach hrozí príplatkami.

CBS News upozorňuje, že by skiplagging nemali riskovať cestovatelia bez skúseností. Spomína, že aj keď nie je nelegálny, je proti podmienkam mnohých leteckých spoločností a na to netreba zabúdať.