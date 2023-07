Lacný unikát, kde sa okúpete v tyrkysovej vode: V obľúbenej destinácii nájdete tajné miesto, o ktorom ľudia netušia

Egypt je obľúbeným dovolenkovým rajom mnohých Slovákov. Či už tých, ktorí cestujú na vlastnú päsť alebo druhej skupiny, ktorá sa necháva hýčkať v luxusných niekoľkohviezdičkových rezortoch. Či už ste Egypt navštívili alebo ho máte na svojom bucket liste, položíme vám jednu otázku: počuli ste už o takzvaných Sívskych oázach alebo oázach Síwa? Ide o miesto, ktoré vyzerá ako z iného sveta a mnoho ľudí ani len netuší, že vôbec existuje. A pritom ho nájdete v krajine, ktorú ste možno už aj navštívili.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: kde sa toto unikátne miesto nachádza;

dokedy žili miestni izolovane od sveta;

v čom sú špeciálne miestne jazierka s tyrkysovou vodou;

ako sa sem dostať a či je to náročné;

koľko vás môže stáť dovolenka spojená s týmto zážitkom.

Unikát v dunách Západnej púšte

Presuňme sa aspoň virtuálne do Egypta, konkrétne na jeho severozápad, k blízkosti sýrskej hranice. V dunách Západnej púšte sa vynímajú Sívske oázy (Siwa Oasis). Upútajú množstvom jazierok azúrovomodrej farby, a preto sa netreba čudovať tomu, že priťahujú pozornosť zvedavých turistov.

Sívske oázy sú podľa webu Inside Egypt obývané okolo 23-tisíc ľuďmi (niektoré zdroje uvádzajú aj číslo 33-tisíc), z ktorých väčšinu tvoria Berberi. Majú vlastnú kultúru, jazyk a tradície a dlho si tu žili izolovane.

Do púštnej oázy sa dlho nedalo dostať

Zaujímavosťou je, že až do 80. rokov minulého storočia bola oáza akýmsi nedostupným miestom. Zmenila to vybudovaná cesta, ktorá ju spojila s pobrežným mestečkom Marsa Matrouh, ktoré je dnes známou dovolenkovou destináciou. Práve preto môže byť ideálnym východiskovým bodom na cestu do oázy, keďže sa nachádza na pol ceste z Káhiry a cesta autom by mala podľa dostupných údajov trvať okolo štyroch hodín. Iba pre porovnanie, na internete sa bežne uvádza, že z Káhiry trvá dostať sa sem až 12 hodín.

Podľa cestovateľského blogu Backpack Adventures je Síwa jednou z najizolovanejších púštnych oáz v Egypte. No nie je nemožné dostať sa sem. Svedčia o tom aj fotografie na sociálnych sieťach, ktoré zdieľajú ľudia, ktorí toto miesto navštívili a môžete sa nimi kochať donekonečna.

Azúrovomodré jazerá

Na týchto fotografiách, ktoré pôsobia ako z iného sveta, sa najčastejšie nachádzajú soľné jazerá. Môže za to azúrovomodrá farba vody v malých jazierkach, okolo ktorých sa nachádza biela soľná usadenina, ktorá pridáva na ich fotogenickosti.

Ako vysvetľuje Inside Egypt, tieto jazerá neodtekajú, no keďže tu vládnu vysoké teploty, vyparuje sa z nich a stávajú sa čoraz slanšími. Celkovo sa tu nachádza viac ako 200 prameňov s termálnou či studenou vodou alebo soľné banské bazény, píše Backpack Adventures.

Palmy, olivovníky či kus histórie

Aj keď tu v priebehu roka nepadnú takmer žiadne zrážky, v oáze Síwa prosperujú napríklad ovocné sady a uvidíte tu aj palmy. Britannica vysvetľuje, že miestne geologické podmienky prajú dokonca aj olivovníkom.

Potom je tu ďalšia stránka, ktorou môže oáza prekvapiť. Nájdete tu aj pozostatky z dávnej minulosti, ako pevnosť Shali, ktorá sa rozprestiera nad rovnomennou osadou a jej korene siahajú do 13. storočia. Alebo ešte starší Chrám Orákula. Zaujímavosťou je, že sa tu nachádzajú archeologické nálezy, ktoré by mohli naznačovať, že táto oblasť bola osídlená od neolitu, teda doby kamennej. Takže nielen milovníkov kúpacieho zážitku môže toto miesto uchvátiť, ale ponúka oveľa viac.

V modrých jazierkach sa aj okúpete