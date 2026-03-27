Český mních zomrel, zabil ho leopard: Jeho telo našli zdevastované v jaskyni

V srílanskom národnom parku Kumana došlo k tragédii, pri ktorej šelma zabila človeka. Obeťou útoku leoparda sa stal 43-ročný budhistický mních pochádzajúci z Českej republiky, ktorý v hlbokom lese v oblasti Bambaragasthalawa meditoval.
K incidentu došlo počas noci v jaskyni. Privolaní policajti našli ráno telo s devastačnými poraneniami v oblasti krku a hrudníka. To, že išlo o prácu šelmy, potvrdili jasne viditeľné stopy v okolí miesta činu. Zviera sa dokonca odvážilo vrátiť k jaskyni aj za prítomnosti policajtov, o téme informujú portály Novinky.cz a Hiru News.
Ochrancovia prírody mníchov dlhodobo varovali pred rizikami pobytu v tejto časti lesa, no napriek hrozbe tam niekoľko mníchov naďalej zostávalo. Miestna polícia aktuálne vykonáva súdnu pitvu a oficiálne vyšetrovanie.
