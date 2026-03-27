Poľovník zabil vlka nezákonne, dostal smiešnu pokutu: Za usmrtenie vzácneho živočícha zaplatil 20 eur

Iniciatíva My sme les spolu s organizáciou Aevis nedávno upozornili na prípady nezákonného odstrelu vlkov na Slovensku. V jednom z prípadov poľovnícka disciplinárna komisia v Kežmarku potvrdila, že poľovník v septembri 2025 zabil vlka v rozpore so zákonom o poľovníctve, no napriek tomu mu neuložila žiadnu sankciu a uložila mu len povinnosť uhradiť trovy konania vo výške 20 eur.
Podľa Mariána Hletka z iniciatívy My sme les je rozhodnutie komisie výsmechom do tváre všetkých poľovníkov, ktorí zákon dodržujú. „Aký preventívny účinok môže mať takéto rozhodnutie u ďalších potenciálnych páchateľov, ak za nezákonný odstrel živočícha so spoločenskou hodnotou 1 500 eur nedostanú žiadnu sankciu?“ pýta sa Hletko.
Sporné vyšetrovania ďalších prípadov
V ďalších prípadoch disciplinárne komisie pri vyšetrovaní poľovníkov, ktorí mali zastreliť vlkov nezákonne, nekonštatovali skutočné porušenie zákona, ale označili konanie za administratívnu chybu v papierovaní. Napríklad v Gelnici disciplinárna komisia zastavila konanie voči poľovníckemu funkcionárovi, ktorý vlka zastrelil, pretože podľa komisie nebolo preukázané, že k činu došlo v čase zapísanom v dokumentoch.
„Poľovnícka komora v prípade svojho funkcionára prezentuje rôzne verzie tej istej udalosti. Kľúčový je čas zastrelenia, ktorý dokazuje pochybenie, ale tvrdia, že išlo o omyl v zápise. Máme pocit, že cieľom bolo zamiesť problém pod koberec. Predstavte si, že by sme takúto argumentáciu použili pred daňovým úradom,“ kritizuje Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.
Ďalší prípad bez sankcie
Podobný prístup mala aj disciplinárna komisia v Martine, ktorá pri treťom prípade nezákonného odstrelu vlka skonštatovala nevinu obvineného poľovníka na základe nepresného vyplnenia záznamu. Ochranárske organizácie preto dôrazne žiadajú Slovenskú poľovnícku komoru, aby pri podozreniach na porušenie zákona vykonávala dôsledné a nestranné prešetrovania.
Zároveň upozorňujú, že neadresný lov vlka podľa poľovníckych kvót je nevhodný, vedecky nepodložený, nezasahuje pozitívne do ochrany hospodárskych zvierat a ohrozuje populáciu vlka na Slovensku.
Nahlásiť chybu v článku