České školy menia prístup k stravovaniu: Deti si vyberajú zeleninu samy, uvítali by ste niečo také aj u nás?

Stačí trocha farieb, voňavé misy s čerstvou zeleninou a deti sa zrazu usmievajú nad tanierom. Českým školám sa podarilo prísť s jednoduchým, no mimoriadne účinným nápadom – zaviesť do školských jedální zeleninové bary, ktoré deti motivujú jesť zdravšie, pestrejšie a s radosťou.
Ako napísal na facebooku český učiteľ pod menom Líný učiteľ, na to, aby si žiaci obľúbili zeleninu, netreba veľa. Stačí im dať možnosť výberu. Pridal aj fotografiu ukazujúcu, ako môže taký zeleninový bar vyzerať a čo všetko stačí na to, aby deti mali motiváciu siahnuť po zdravšej alternatíve.
Učitelia aj deti sú nadšení
Zeleninové bary si získavajú nielen žiakov, ale aj samotných učiteľov. Tí ich považujú za skvelý spôsob, ako zlepšiť stravovacie návyky detí a spestriť školské obedy. „Aj z pozície učiteľa by sme uvítali taký bar. Večne si hovoríme, že zeleniny k obedu je málo. Naše kuchárky robia výborné šaláty, ale často ich nie je dosť. Namiesto včerajšieho mastného rezňa by som si dala kopček z každého,“ hovorí komentujúca, učiteľka zo základnej školy.
Na školách, kde už zeleninové bary fungujú, si deti rýchlo zvykli a jedlo vnímajú inak – s väčšou chuťou aj rešpektom k jedlu. „Máme to aj my a milujeme to! Deti učíme, aby si nabrali len to, čo naozaj zjedia,“ dopĺňa ďalšia diskutujúca.
