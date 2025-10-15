České školy menia prístup k stravovaniu: Deti si vyberajú zeleninu samy, uvítali by ste niečo také aj u nás?

Ilustračné foto: Pexels, TASR

Frederika Lyžičiar
České školy ukázali, že na to, aby deti jedli viac zeleniny, netreba žiadne zázraky.

Stačí trocha farieb, voňavé misy s čerstvou zeleninou a deti sa zrazu usmievajú nad tanierom. Českým školám sa podarilo prísť s jednoduchým, no mimoriadne účinným nápadom – zaviesť do školských jedální zeleninové bary, ktoré deti motivujú jesť zdravšie, pestrejšie a s radosťou.

Ako napísal na facebooku český učiteľ pod menom Líný učiteľ, na to, aby si žiaci obľúbili zeleninu, netreba veľa. Stačí im dať možnosť výberu. Pridal aj fotografiu ukazujúcu, ako môže taký zeleninový bar vyzerať a čo všetko stačí na to, aby deti mali motiváciu siahnuť po zdravšej alternatíve.

Učitelia aj deti sú nadšení

Zeleninové bary si získavajú nielen žiakov, ale aj samotných učiteľov. Tí ich považujú za skvelý spôsob, ako zlepšiť stravovacie návyky detí a spestriť školské obedy. „Aj z pozície učiteľa by sme uvítali taký bar. Večne si hovoríme, že zeleniny k obedu je málo. Naše kuchárky robia výborné šaláty, ale často ich nie je dosť. Namiesto včerajšieho mastného rezňa by som si dala kopček z každého,“ hovorí komentujúca, učiteľka zo základnej školy.


Na školách, kde už zeleninové bary fungujú, si deti rýchlo zvykli a jedlo vnímajú inak – s väčšou chuťou aj rešpektom k jedlu. „Máme to aj my a milujeme to! Deti učíme, aby si nabrali len to, čo naozaj zjedia,“ dopĺňa ďalšia diskutujúca.

V zeleninovom bare nájdu bohatý výber 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac