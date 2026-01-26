Češka sa ubytovala s malými deťmi v hoteli a bol to humus. Našla omrvinky, špinavé prestieradlá a nechutnú kuchyňu

Foto: Instagram (mamanacestach)

Zuzana Veslíková
Luxusný hotel si predstavovala inak.

Asi nič nedokáže viac pokaziť dovolenku ako nenaplnené predstavy o ubytovaní, za ktoré neraz necháme veľký balík. Zdá sa, že aj čistota je niekedy náročnou požiadavkou, hoci by mala byť základom. Známa Češka opísala svoju skúsenosť s hotelom a ozvalo sa množstvo ľudí s podobnými, ak nie ešte s horšími zážitkami. 

Veronika Zelendová, ktorá si na Instagrame hovorí @mamanacestach a sleduje ju viac ako 86-tisíc ľudí, sa podelila o negatívny zážitok s hotelom, ktorému na známom ubytovacom portáli svietilo hodnotenie vysokých 8,6 bodu z 10.

„Vyzeralo to ako luxusné ubytovanie, bolo to ale to najhoršie, kde sme kedy bývali,“ začala a ukázala hrôzostrašné fotografie z apartmánu, v ktorom sa ocitla aj s malými deťmi.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Zelendová (@mamanacestach)

Na záberoch je vidieť, že umývačka riadu je plná starého jedla a črepov, gauč plný omrviniek alebo zamastený príbor. „Človek s malými deťmi fakt nechce bývať v takomto humuse,“ dodala.

Keďže išlo o štvorhviezdičkový hotel, za ktorý nechala podľa jej vlastných slov „dosť veľké peniaze“, rozhodla sa situáciu riešiť a kontaktovala personál.

Nedočkala sa reakcie, akú očakávala

„Po upozornení personálu som sa musela doprosovať upratania, čo mi prišlo ako to najmenej, čo malo zo strany hotela prísť automaticky. Takéto arogantné správanie sme nezažili nikde počas rokov cestovania po celom svete.“ A to vie veľmi dobre, o čom hovorí, keďže už 8 rokov cestuje po celom svete.

Priblížila, že išlo o skúsenosť s hotelom v Austrálii, pričom je rada, že to vtedy v zdraví prežili. „Špinavé boli aj prestieradlá, ponechané staré tuhé mydlo za umývadlom a veľa ďalšieho. No proste humus.“ 

Mohlo to byť ešte oveľa horšie

Na základe svojej skúsenosti sa opýtala ľudí, čo najhoršie v ubytovaní našli oni. A z mnohých negatívnych skúseností ľudí sa vám urobí zle. Niekto spomenul ploštice, v ďalších reakciách sa objavili napríklad megakrysy či šváby.

„Vošli sme do izby a smrad plesne, našli sme ju všade, bola na stenách, aj na záclonách,“ podelila sa jedna z komentujúcich so svojou skúsenosťou. „Rozbité sklá na balkóne, diery vo dverách a ako čerešnička na torte boli pánske boxerky pohodené pri posteli,“ zdôverila sa ďalšia. Niekto iný dokonca v odpadkovom koši objavil kondóm.

