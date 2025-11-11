Česká olympijská snoubordistka zažila minúty hrôzy. Video ukazuje, ako leží zavalená v snehu a čaká na vyslobodenie

Štvornásobná olympionička v snoubordingu a strieborná medailistka v disciplíne slopestyle Šárka Pančochová môže hovoriť o veľkom šťastí. Česká snoubordistka totiž skončila v Japonsku pod nánosom snehu.
Táto „menšia lavína“ spôsobila, že sa síce sama nedokázala spod nej vyhrabať, no jej tím, ktorý bol neďaleko, ju onedlho zachránil a vytiahol. Športovkyňa vyviazla bez zranení. O všetkom sa podelila na sociálnej sieti a video z celého incidentu zdieľala na YouTube.
Video zverejnila ako varovanie
Pančochová natočila svoju jazdu mimo zjazdovky v japonských horách kamerou pripevnenou na tele. Video zverejnila s tým, aby sa ostatní lyžiari a snoubordisti vďaka nej poučili. „Z toho záznamu som sa veľa naučila. Teraz sa na hory pozerám úplne inak a svoje jazdy plánujem z nového pohľadu,“ priznala 35-ročná športovkyňa.
Vo videu je vidieť, ako snoubordistka jazdí medzi dvoma radmi stromov, keď náhle spadne a zavalí ju nahromadený sneh. Zostala ležať tvárou nadol, čo sa môže v takejto situácii považovať za veľké šťastie. Hýbať sa však nemohla, ani sa vyslobodiť.
„Snažila som sa zostať pokojná, udržať nízky srdcový tep a šetriť kyslíkom. Vedela som, že môj tím tam za chvíľu bude,“ opísala vo videu. Neskôr sa jej podarilo vykopať malú dieru. To spolu s dronom, ktorý tiež filmoval jazdu, pomohlo jej kolegom pri pátraní. Tí prišli po necelých troch minútach, ktoré jej však pripadali ako večnosť.
„Nejazdite sami! Pred odchodom sa o tom podeľte s priateľmi a preberte, čo robiť v prípade núdze,“ dodala Pančochová.
