Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, za týždeň sa však prepadli zhruba o 8 %. Môžu za to tieto veci

Ceny ropy zaznamenali koncom tohto týždňa mierny rast, za celý týždeň sa však prepadli približne o 8 %, pričom cena ropy Brent ukončila obchodovanie tesne nad 64,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnilo obnovenie dodávok ropy z irackého Kurdistanu, najmä však očakávania, že ropné zoskupenie OPEC+ cez víkend oznámi ďalšie zvýšenie produkcie.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri zaznamenala na záver piatkového (3. 10.) obchodovania rast o 42 centov (0,66 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 64,53 USD (54,99 eura) za barel. Za celý týždeň však klesla o 8,1 %, čo predstavuje najvýraznejšiu týždennú stratu za viac než tri mesiace.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom vzrástla v závere piatkového obchodovania o 40 centov (0,66 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 60,88 USD/barel. Za týždeň však zaznamenala pokles o 7,4 %.
Vývoj na ropnom trhu už od začiatku týždňa ovplyvňovali dva faktory
Najskôr v sobotu (27. 9.) Irak po viac než dvojročnej prestávke obnovil vývoz ropy zo severnej poloautonómnej oblasti Kurdistan. Na medzinárodné trhy by sa tak malo dostať navyše 230-tisíc až 240-tisíc barelov ropy denne.
Následne v nedeľu (28. 9.) zdroje z okruhu OPEC+ uviedli, že kľúčoví členovia zoskupenia by mali na svojom zasadnutí rozhodnúť o ďalšom zvýšení produkcie. Počas týždňa sa prognózy v súvislosti s očakávaným rastom ťažby menili, pričom sa objavili aj odhady, že ropné štáty by mohli produkciu zvýšiť až o 500-tisíc barelov denne. Neskôr sa však čísla čiastočne korigovali a posledná prognóza poukazuje na zvýšenie v rozmedzí od 274-tisíc do 411-tisíc barelov denne.
