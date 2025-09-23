Ceny potravín o 22 % nižšie než v Bratislave: Toto európske mesto je najlepším skrytým klenotom, ktorý mnohí prehliadajú

Foto: Bybbisch94, Christian Gebhardt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Ktoré európske mestá naozaj stoja za to?

Paríž, Barcelona či Rím, tieto metropoly každoročne navštívi obrovské množstvo turistov a niet sa čo čudovať. Vskutku majú čo ponúknuť. V každej z krajín ale nájdete „druhé mesto“, teda také, ktoré by ste mali vidieť hneď po tom hlavnom.

Veľa muziky za málo peňazí

Ako informuje Mail Online, mnoho cestovateľov lákajú tie najväčšie mestá. Avšak druhé najvýznamnejšie mestá v jednotlivých krajinách taktiež majú čo ponúknuť, ľudia ich ale neraz prehliadajú. Často pritom núkajú zážitky za priateľskejšie ceny ako hlavné mestá.

Tohtoročným víťazom, čo sa týka „druhých miest“, sa stal srbský Nový Sad. Nájdete tu mnoho cenovo dostupných atrakcií, ale aj kvalitných reštaurácií, kde sa dobre najete. V rámci prieskumu Radical Storage porovnával zážitky turistov v dvoch najľudnatejších mestách v jednotlivých krajinách.

Foto: Ivan Aleksic from Belgrade, Serbia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Prieskum hodnotil každé z miest v piatich kategóriách: ubytovanie, stravovanie, nakupovanie, kultúra a miestne atrakcie a dostupnosť (vrátane destinácií a počtu leteckých spoločností obsluhujúcich najbližšie veľké letisko). V každej z kategórií sa hodnotila kvantita, ale aj kvalita a ceny.

Preskúmajte skryté klenoty

Niet sa čo čudovať, že víťazom sa stal práve Nový Sad. Nájdete tu pevnosť zo 17. storočia, ale aj pláž. Väčšina atrakcií a reštaurácií má aspoň 4 hviezdičky, ceny sú však pritom nižšie, ako bol priemer v prieskume. Podľa webu Numbeo sa tu v dobrej reštaurácii najete už približne od 5 eur, v priemere za jedlo zaplatíte približne 8,50 eura (priemerná suma, ak berieme do úvahy všetky mestá v štúdii, sa pohybuje na úrovni 13,61 eura). Celkovo, ceny potravín sú tu o 22 % lacnejšie ako napríklad v Bratislave.

Foto: Ivanbuki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Za pol litra domáceho piva dáte zhruba 2,50 eura. Do rebríčka sa dostali aj iné mestá, ktoré nemá prejdené každý, vrátane rumunského Klužu, arménskeho Gyumri či Banja Luka v Bosne a Hercegovine. V každom z nich nájdete niečo jedinečné a čarovné, kúsok histórie, kultúry, ale aj zábavy za dobré ceny.

