Za pivo zaplatíte aj 7,50 eura, za obed dáte 23 eur: Toto je najhoršie európske mesto na dovolenku

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Na jedno z európskych miest má cestovateľ obzvlášť ťažké srdce.

Kým niektoré miesta človek rád navštívi aj opakovane, v iných stačí jedna návšteva, aby ho to od ďalších celkom odradilo. Cestovateľ prezradil, ktoré európske mesto je podľa neho na dovolenku najhoršie. Takéto je jeho vysvetlenie.

Šialené ceny a vysoká kriminalita

Mnohokrát natrafíte na informácie o tých najlepších miestach, ktoré stoja za návštevu. Web The Broke Backpacker sa ale pýta, prečo nikto nepíše o tých najhorších, aby ste vedeli, čomu sa vyhnúť. Nikde to síce nie je dokonalé, no niektoré mestá bohato stačí navštíviť len raz.

Niekde číhajú vreckoví zlodeji na každom rohu, inde sa neodporúča ocitnúť sa v uliciach vo večerných hodinách osamote. Inde je zas hlava na hlave, všade do vás niekto drgá lakťom alebo vám šliape na päty a množstvu turistov sú prispôsobené aj ceny neraz šplhajúce sa do astronomických výšin. Týka sa to aj Londýna, tvrdí cestovateľ Will Hatton.

Ilustračná foto: Pexels

Podľa webu Numbeo sa tu ceny jedál v lacnejších reštauráciách pohybujú na úrovni okolo 23 eur. Dvaja ľudia sa v podniku v strednej cenovej kategórii najedia od 69 eur, v priemere však zaplatia aj takmer 100 eur. Za pol litra lokálneho piva zaplatíte aj 7,50 eura. Jedna noc v hoteli vás zas podľa Budget Your Trip vyjde v priemere na 107 až 200 eur.

Výlet sa môže zmeniť na nočnú moru

Podľa webu The Broke Backpacker by každý mal Londýn navštíviť aspoň raz za život, ak sa naskytne príležitosť. Stačí však len krátka návšteva. Inak je to vraj neúmerne predražené miesto, čím trpia najmä domáci.

Ilustračná foto: Pexels

Navyše, vraj je to aj jedno z najnebezpečnejších miest v Európe. Stačí byť v nesprávnom čase na nesprávnom mieste alebo vysloviť nevhodnú vec a situácia sa môže veľmi nepríjemne zvrtnúť. Časté sú najmä útoky nožom, pričom v roku 2023 došlo až k 50 000 incidentom, v rámci ktorých došlo k napadnutiu ostrým predmetom.

Doprava, najmä v čase špičky, vás vraj pripraví o rozum. O nič lepšie to nie je ani v hromadnej doprave. Budete sa cítiť ako sardinka v konzerve a na vaše čuchové bunky bude z každej strany útočiť neznesiteľný zápach potu a moču.

