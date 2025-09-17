Ceny bytov na Slovensku prekonávajú historické maximá. Zdražovanie pritom nekončí, na jeseň pôjdu ceny ešte vyššie

Foto: Profimedia / Pexels

Dana Kleinová
SITA
Ceny starších bytov za posledný rok rástli rýchlejšie ako ceny novších jednotiek.

Tempo zdražovania bytov na Slovensku sa počas letných mesiacov zrýchlilo. Vyplýva to z aktuálnej správy Realitnej únie SR, podľa ktorej sa v auguste hodnota jej realitného barometra zvýšila na 3212 eur za meter štvorcový. Pri dvojmesačnom porovnaní (s júnom) je nárast až 4,6 percenta. Medziročne ku koncu ôsmeho mesiaca stúpla hodnota realitného barometra až o 15,2 percenta.

„Bytové jednotky zdražovali medziročne naprieč celým Slovenskom, a to vo všetkých segmentoch. Ceny starších bytov za posledný rok rástli rýchlejšie ako ceny novších jednotiek,“ konštatuje realitná únia. Pri dvojizbových bytoch to bolo v priemere 17 percent oproti 12,8 percenta a pri trojizbových 17,1 percenta verzus 13,5 percenta. Znamená to, že cenové rozpätie medzi novšími a staršími bytmi sa za posledný rok zúžilo.

Byty budú zdražovať ďalej

Začiatkom septembra priniesol Štatistický úrad SR dáta o novej výstavbe a raste miezd, podľa údajov Realitnej únie SR však bytová výstavba v druhom štvrťroku spomalila. „Výraznejšie klesli počty dokončených aj začatých bytov a nižšia bola aj rozostavanosť,“ konštatuje s tým, že v Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za posledných 22 rokov. Chabá výstavba negatívne vplýva na ponuku, čo tlačí ceny nahor.

Čo sa týka rastu miezd, v druhom štvrťroku 2025 dosiahla priemerná mesačná mzda v slovenskom hospodárstve 1 654 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,8 percenta. Napriek medziročnej inflácii na úrovni 4,4 percenta sa reálne mzdy zvýšili až o 4,5 percenta.

Ilustračná foto: Pexels

Analytici Realitnej únie SR predikujú, že byty budú zdražovať aj na jeseň. „Najmä september a október patria na realitnom trhu tradične k silnému obdobiu, kedy nie je núdza o obchody,“ konštatujú s tým, že ceny bude tlačiť hore aj pokles úrokových sadzieb, ktoré sa blížia v komerčných bankách pri trojročnej fixácii k trom percentám. Rast cien podľa nich naznačujú aj spomínané dáta zo štatistického úradu – slabá výstavba a dynamický rast miezd.

Ceny bytov posledné mesiace prekonávajú historické maximá. „Hovorí sa, že žiaden strom nerastie do neba. V tomto prípade sa však sotva dá stanoviť nejaký strop, ktorý zdražovanie bytov zastaví. Ak neustále rastú príjmy ľudí a žijeme v inflačnom prostredí, ceny nehnuteľností sa budú zvyšovať,“ dodávajú analytici s tým, že ani hodnota kompozitného indexu NBS zatiaľ nepredpovedá, že by išlo o len realitnú bublinu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Starší manželia vyhrali takmer 11 miliónov eur a ani o tom nevedeli: Na tiket zabudli,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac