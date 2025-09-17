Ceny bytov na Slovensku prekonávajú historické maximá. Zdražovanie pritom nekončí, na jeseň pôjdu ceny ešte vyššie

Tempo zdražovania bytov na Slovensku sa počas letných mesiacov zrýchlilo. Vyplýva to z aktuálnej správy Realitnej únie SR, podľa ktorej sa v auguste hodnota jej realitného barometra zvýšila na 3212 eur za meter štvorcový. Pri dvojmesačnom porovnaní (s júnom) je nárast až 4,6 percenta. Medziročne ku koncu ôsmeho mesiaca stúpla hodnota realitného barometra až o 15,2 percenta.
„Bytové jednotky zdražovali medziročne naprieč celým Slovenskom, a to vo všetkých segmentoch. Ceny starších bytov za posledný rok rástli rýchlejšie ako ceny novších jednotiek,“ konštatuje realitná únia. Pri dvojizbových bytoch to bolo v priemere 17 percent oproti 12,8 percenta a pri trojizbových 17,1 percenta verzus 13,5 percenta. Znamená to, že cenové rozpätie medzi novšími a staršími bytmi sa za posledný rok zúžilo.
Byty budú zdražovať ďalej
Začiatkom septembra priniesol Štatistický úrad SR dáta o novej výstavbe a raste miezd, podľa údajov Realitnej únie SR však bytová výstavba v druhom štvrťroku spomalila. „Výraznejšie klesli počty dokončených aj začatých bytov a nižšia bola aj rozostavanosť,“ konštatuje s tým, že v Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za posledných 22 rokov. Chabá výstavba negatívne vplýva na ponuku, čo tlačí ceny nahor.
Čo sa týka rastu miezd, v druhom štvrťroku 2025 dosiahla priemerná mesačná mzda v slovenskom hospodárstve 1 654 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,8 percenta. Napriek medziročnej inflácii na úrovni 4,4 percenta sa reálne mzdy zvýšili až o 4,5 percenta.
Analytici Realitnej únie SR predikujú, že byty budú zdražovať aj na jeseň. „Najmä september a október patria na realitnom trhu tradične k silnému obdobiu, kedy nie je núdza o obchody,“ konštatujú s tým, že ceny bude tlačiť hore aj pokles úrokových sadzieb, ktoré sa blížia v komerčných bankách pri trojročnej fixácii k trom percentám. Rast cien podľa nich naznačujú aj spomínané dáta zo štatistického úradu – slabá výstavba a dynamický rast miezd.
Ceny bytov posledné mesiace prekonávajú historické maximá. „Hovorí sa, že žiaden strom nerastie do neba. V tomto prípade sa však sotva dá stanoviť nejaký strop, ktorý zdražovanie bytov zastaví. Ak neustále rastú príjmy ľudí a žijeme v inflačnom prostredí, ceny nehnuteľností sa budú zvyšovať,“ dodávajú analytici s tým, že ani hodnota kompozitného indexu NBS zatiaľ nepredpovedá, že by išlo o len realitnú bublinu.
