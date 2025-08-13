Celý svet uveril videu, na ktorom kosatka vraždí ženu: Ide o hoax, ktorý sa šíri ako mor, naleteli mu milióny a možno aj vy

Na TikToku a Facebooku sa objavilo video, ktoré údajne zachytáva brutálny útok kosatky na trénerku menom Jessica Radcliffe. Podľa záberov mala žena počas tréningu zomrieť. Na prvý pohľad pôsobí video šokujúco, no realita je úplne iná. Jessica Radcliffe v skutočnosti neexistuje a celý klip je falošný.
Ako upozornil aj portál Forbes, ide o podvrh vytvorený umelou inteligenciou. Takáto tragédia by sa okamžite stala celosvetovou správou, no médiá o nej mlčia, čo je prvý jasný signál, že ide o klamstvo. Podvod prezrádzajú aj technické detaily. AI videá síce vyzerajú čoraz realistickejšie, no stále často zlyhávajú v drobnostiach, napríklad v neprirodzených pohyboch rúk a prstov.
Video viral yang mengklaim Jessica Radcliffe tewas diserang paus orca ternyata adalah hoaks yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI), menurut laporan Hindustan Times dan Forbes pada 12 Agustus 2025. Faktanya, tidak ada pelatih paus bernama Jessica Radcliffe. pic.twitter.com/EPcnGrzsqK
— Ntvnews. id (@Ntvnewsdotid) August 12, 2025
Prečo nás priťahujú falošné hororové scény
Ako dodáva Forbes, psychológ Coltan Scrivner v knihe Morbidly Curious vysvetľuje, že ľudí prirodzene láka sledovať negatívne a šokujúce udalosti. Robíme to preto, aby sme si predstavili, ako by sme reagovali v podobnej situácii. Sociálne siete na túto slabosť využívajú fakt, že videá s brutálnym alebo znepokojivým obsahom získavajú najviac pozretí, čo znamená viac peňazí z reklamy, bez ohľadu na to, či sú pravdivé.
Kto by mal zasiahnuť
Otázkou zostáva, prečo platformy ako TikTok a Facebook takéto podvrhy nezmažú okamžite. Kritici tvrdia, že majú technológie, ktoré dokážu odhaliť známky manipulácie, napríklad digitálne vodoznaky.
Zodpovednosť však nemajú len technologické firmy. Rovnako dôležité je, aby tvorcovia aj diváci uprednostňovali overený a pozitívny obsah. Len tak sa dá obmedziť šírenie falošných virálnych videí, akým je aj hoax o útoku kosatky na Jessicu Radcliffe.
