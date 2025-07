Čelíme tichej hrozbe: Svetu hrozí ďalšia epidémia, šíri sa nebezpečný vírus z trópov. Toto o ňom vieme

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok varovala pred hrozbou veľkej epidémie vírusu chikungunya, ktorá by mohla zasiahnuť celý svet. WHO vyzvala na okamžité kroky, aby sa predišlo opakovaniu situácie z rokov 2004 a 2005, keď sa vírus rýchlo rozšíril z Indického oceánu do celého sveta a postihol takmer pol milióna ľudí.

„Chikungunya nie je choroba, ktorá by bola široko známa, ale jej prenos zistili už v 119 krajinách sveta, čím je ohrozených 5,6 miliardy ľudí,“ uviedla Diana Rojasová Álvarezová z WHO. Pripomenula, že v súčasnosti sa opakujú rovnaké varovné signály ako pred dvadsiatimi rokmi.

Na Réunione sa nakazila tretina populácie

„Od začiatku roka 2025 hlásia veľké epidémie Réunion, Mayotte a Maurícius. Odhaduje sa, že na Réunione sa už nakazila tretina populácie,“ povedala na tlačovej konferencii v Ženeve. Príznaky chikungunye sú podobné horúčke dengue a vírusu Zika, čo sťažuje diagnostiku.

Vírus sa v súčasnosti šíri aj do ďalších oblastí regiónu, ako sú Madagaskar, Somálsko a Keňa, a epidémie sa vyskytujú aj v južnej Ázii. V Európe boli zaznamenané importované prípady spojené s epidémiou na ostrovoch Indického oceánu, lokálny prenos hlásili vo Francúzsku a podozrivé prípady sú tiež v Taliansku.

WHO bije na poplach, vyzýva na rýchle opatrenia

„Keďže tieto vzorce šírenia sme videli už v epidémii od roku 2004, WHO vyzýva na urgentné opatrenia, aby sa história neopakovala,“ zdôraznila Rojasová Álvarezová. Hoci miera úmrtnosti je menej ako jedno percento, pri miliónoch prípadov môže ísť o tisíce obetí. „Vydávame včasné varovanie, aby sa krajiny mohli pripraviť, včas odhaliť prípady a posilniť kapacity na zabránenie veľkým epidémiám.“

Vírus chikungunya prenášajú samičky komárov, najčastejšie komárov Aedes aegypti a Aedes albopictus (tigrí komár), ktoré sa v dôsledku klimatických zmien šíria aj do severnejších oblastí. WHO odporúča chrániť sa repelentmi a nenechávať vodu v nádobách, ako sú vedrá, kde sa komáre môžu rozmnožovať.