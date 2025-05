Celeste Buckingham prehovorila otvorene o životných zmenách: Jej rada pomôže všetkým, ktorí nevedia, ako ďalej v živote

Raz za čas sa takmer každý ocitne na životnej križovatke a rozhoduje sa, ktorým smerom sa vydať. Premýšľa sám nad sebou, či je spokojný so svojím životom a bilancuje, ako žil doteraz a čo by bolo vhodné zmeniť. Aj účastníčka speváckej šou SuperStar si tým prešla. Dokonca dlhšiu dobu zvažovala, či má aj naďalej ostať v hudobnej brandži. Našťastie spevácku kariéru nezavesila na klinec. Stal sa pravý opak. Zdá sa, že v živote chytila druhý dych, keďže nedávno vydala nový singel a oznámila tiež príjemnú správu v podobe publikácie svojej knihy.

Pred pár dňami sfúkla Celeste Buckingham na torte 30 sviečok, pričom speváčkou je už slušných 15 rokov. Nastalo obdobie, keď sa zastavila a spýtala sa samej seba, kam vlastne v živote smeruje, ako uviedla v rozhovore v Sajfovej šou vo FUN rádiu. Jej odpoveď však už nebola taká neistá, ako po minulé roky. Práve tejto téme sa venuje v novej pesničke What Do I Do Now (Čo robím teraz), ku ktorej natočila aj videoklip.

„Je to prezentácia môjho stavu, dlhé roky som sa spamätávala z vyhorenia, rozmýšľala som, či budem pokračovať v hudobnej brandži pracovne, čo budem robiť ďalej, čo budem robiť teraz. Takže toto bola taká otázka, ktorá nado mnou visela veľmi dlho,“ ozrejmila speváčka.

Treba si ujasniť smer v živote

Zlom nastal v druhej polovici minulého roka, keď prišla na to, že má zrejme ten chtíč a energiu ponoriť sa do hudby, ale robiť to inak a skúšať iné veci. „Táto pesnička je vlastne aj o tom. Opisuje neistotu v životných rozhodnutiach a zároveň mi to príde také kľúčové, lebo mám 30 a zároveň som 15 rokov speváčkou. Všetky hviezdy sa akoby zoradili, že teraz treba znova uvažovať, kam smerujem životom, osobným aj pracovným,“ doplnila.

Hoci by mnohí povedali, že sa to týka hlavne umelcov, a nie ľudí z neumeleckého prostredia, podľa Celeste to nie len o profesii a môže sa to dotýkať úplne každého.

„Moja mama a otec ako akademici, ktorí učili deti, mi rozprávali, že každých 7 rokov, alebo aj menej, sa ty ako človek meníš. Musíš prehodnotiť svoj život, že aj keď sa to netýka tvojej profesie, ty sa emočne vyvíjaš, meníš sa, tvoje názory sa možno zmenia a treba si tak akoby sadnúť sám so sebou a porozprávať sa, alebo mať vnútornú debatu, že kam ja smerujem. A to nie je vždy len fyzicky, že život alebo práca, to môže byť aj osobne, ako sa vyvíjam ako človek,“ vysvetlila umelkyňa.

Celeste potvrdila, že už niekoľkokrát v živote zmenila na niečo názor a dokonca je čoraz viac konzervatívnejšia. „Bola som vychovaná konzervatívne, potom som mala divoké obdobie, lebo ma pustili z domu, tak som začala vymýšľať. Potom sa to upokojilo, lebo som nemala energiu bojovať proti nejakému imaginárnemu systému, ktorý som myslela, že musím prekonať alebo poraziť,“ prezradila o sebe prekvapujúco.

