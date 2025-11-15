Celé mesto museli presunúť o niekoľko kilometrov: Ocitlo sa v brutálnom veternom tuneli a ochladilo sa o 10 °C

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Obyvatelia zvláštneho mesta nie sú nadšení.

Predstavte si, že by sa váš domov ocitol na kraji priepasti a hrozilo by, že sa do nej prepadne. Znie to ako z nočnej mory. Švédske mesto Kiruna však skutočne leží na okraji bane a aby sa mohlo bezpečne ďalej rozvíjať, bolo nutné presunúť ho o niekoľko kilometrov ďalej. Neskončilo to ale celkom podľa predstáv.

Mesto sa premenilo na veterný tunel

Ako informuje Mail Online, Kiruna, najsevernejšia usadlosť Švédska, bola postupne presťahovaná. V jej blízkosti sa totiž ťaží železná ruda a obyvateľov, spolu s mestom, bolo potrebné presunúť kvôli bezpečnosti. Išlo o vskutku výnimočný projekt, ktorý ale nevyšiel celkom podľa predstáv. Mesto sa totiž na novom mieste ocitlo vo veternom tuneli a prudko sa ochladilo. Podľa niektorých dokonca až o 10 °C.

Foto: Alexandar Vujadinovic, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pochopiteľne, obyvatelia sú nespokojní. Hnevajú sa na autorov návrhu nového usporiadania mesta, ktorí akosi nebrali ohľad na lokálnu klímu. Jennie Sjoholm, odborníčka a autorka kritickej správy uviedla, že nové umiestnenie mesta v údolí, ktoré bolo vybrané pre jeho napojenie na existujúcu infraštruktúru, znamená, že sa tam ľahko hromadí studený vzduch. V zime sa pritom situácia ešte viac zhoršuje. Ďalším problémom sú úzke ulice a vysoké budovy. To vietor zosilňuje a nedovoľuje slnečným lúčom, aby prenikli až na ulice.

Autori projektu čelia ostrej kritike

Vybudovať mesto v arktickej oblasti nie je jednoduché. Autori projektu sa ale namiesto praktickej stránky zamerali na vybudovanie troch nových nákupných centier a radnice. Presun mesta bol však vskutku nevyhnutný.

Napríklad, miestny kostol postupne presúvali dva dni. Inak by hrozilo, že sa zrúti do bane, z ktorej sa ťaží železná ruda. 113-ročný kostol bol pomaly presúvaný za pomoci obrovského konvoja návesov, ktoré sa pohybovali rýchlosťou približne 500 metrov za hodinu.

Ľudia sú nespokojní

Presun mesta začal už pred viac ako dvoma desaťročiami a potrvá ešte niekoľko rokov, kým ho dokončia. Nové centrum mesta bolo verejnosti oficiálne sprístupnené v roku 2022. Samozrejme, jednoduché to nie je ani po finančnej stránke. Len presun kostola stál 52 miliónov dolárov (takmer 45 miliónov eur).

Foto: Heinz-Josef Lücking, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Financuje to štátna ťažobná spoločnosť LKAB. Tá v roku 2004 upozornila príslušné orgány, že ťažba väčšieho množstva železnej rudy z bane v Kirune si vyžiada ďalšie výkopové práce, ktoré môžu destabilizovať centrum mesta. Mnohí obyvatelia ale z nového mesta nadšení nie sú a chýba im to pôvodné. Podľa architektov je to ale niečo, s čím sa jednoducho musia zmieriť.

