Celá krajina vyletí do vzduchu: Trump varuje Irán pred zosnovaním útoku a hrozí úplným vymazaním štátu

Prezident USA Donald Trump v stredu pohrozil Iránu zničením v prípade, že by tento štát naňho zosnoval útok. Povedal to pre americkú televíziu NewsNation, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
„Celá krajina vyletí do vzduchu,“ pohrozil Iránu šéf Bieleho domu. Dodal, že „ak sa niečo stane, vymažú ich z povrchu zemského“. Odpovedal tak na otázku o správach, že vedenie Iránu mu údajne hrozí smrťou.
Rastú obavy z eskalácie napätia
Po Trumpových vyhrážkach a osobných útokoch zo strany iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího rastú obavy z vojenskej eskalácie v regióne. Americký prezident sa nedávno vyslovil za zmenu režimu v Iráne. Hlava štátu Masúd Pezeškiján uviedol, že agresia voči Chameneímu by znamenala vyhlásenie vojny iránskemu národu.
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku