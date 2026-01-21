Huliak: USA sa mi v súčasnosti nejavia ako spoľahlivý partner. Rokovania o elektrárni považuje za nešťastné

Narastajúce geopolitické napätie v súvislosti s vyjadreniami americkej administratívy a ambíciami získať Grónsko nikoho nemôže tešiť. Pred i po stredajšom rokovaní vlády to zdôraznili minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Huliak je presvedčený, že pri hodnotení ohrozenia medzinárodného práva by mal platiť rovnaký meter, americké vyjadrenia ohľadom možnej anexie ostrova považuje za neprípustné. Z pohľadu súčasnej geopolitickej situácie preto ani rokovania o spolupráci s USA v oblasti civilnej jadrovej energeticky nepovažuje za šťastné.
„USA sa mi v súčasnosti nejavia ako spoľahlivý partner,“ vyhlásil. Zdôraznil zároveň, že Európska únia (EÚ) sa musí začať meniť, aby bola sama zárukou bezpečnosti pre svoje členské štáty. Neodmieta v tejto súvislosti ani myšlienku spoločnej európskej armády.
Takáč nesúhlasí
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč však s Huliakom nesúhlasí a nemyslí si, že rokovanie s USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky je chybou. „Zatiaľ tu máme len dohodu, ktorá zakladá rámec na možnú spoluprácu,“ upozornil. Víta naopak, že Slovensko hľadá spôsoby, ako zabezpečiť do budúcnosti energetickú nezávislosť. Ani jeho neteší napätie súvisiace s deklarovanými americkými snahami o Grónsko.
„Verím, že situácia nebude eskalovať a že sa nájde spôsob riešenia,“ poznamenal. Pripustil zároveň, že aktuálna geopolitická situácia i v kontexte „grónskej“ témy zakladá dôvod pripraviť sa na rôzne scenáre vývoja. „Aby sme mali záložný plán a boli pripravení na situáciu, ktorá môže nastať,“ argumentoval.
Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že Grónsko – autonómny dánsky ostrov je kľúčový pre bezpečnosť Spojených štátov a NATO. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová však v utorok (20. 1.) povedala, že Európska únia (EÚ) bude „neochvejná“ vo svojej reakcii na Trumpove hrozby týkajúce sa Grónska. Francúzsky prezident Emmanuel Macron takisto prisľúbil, že sa krajina postaví proti „násilníkom“. Vo štvrtok (22. 1.) sa lídri EÚ stretnú k tejto téme na mimoriadnom samite.
