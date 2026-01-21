Huliak: USA sa mi v súčasnosti nejavia ako spoľahlivý partner. Rokovania o elektrárni považuje za nešťastné

Foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Rokovania o spolupráci s USA v oblasti civilnej jadrovej energeticky nepovažuje za šťastné.

Narastajúce geopolitické napätie v súvislosti s vyjadreniami americkej administratívy a ambíciami získať Grónsko nikoho nemôže tešiť. Pred i po stredajšom rokovaní vlády to zdôraznili minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

Huliak je presvedčený, že pri hodnotení ohrozenia medzinárodného práva by mal platiť rovnaký meter, americké vyjadrenia ohľadom možnej anexie ostrova považuje za neprípustné. Z pohľadu súčasnej geopolitickej situácie preto ani rokovania o spolupráci s USA v oblasti civilnej jadrovej energeticky nepovažuje za šťastné.

„USA sa mi v súčasnosti nejavia ako spoľahlivý partner,“ vyhlásil. Zdôraznil zároveň, že Európska únia (EÚ) sa musí začať meniť, aby bola sama zárukou bezpečnosti pre svoje členské štáty. Neodmieta v tejto súvislosti ani myšlienku spoločnej európskej armády.

Takáč nesúhlasí

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč však s Huliakom nesúhlasí a nemyslí si, že rokovanie s USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky je chybou. „Zatiaľ tu máme len dohodu, ktorá zakladá rámec na možnú spoluprácu,“ upozornil. Víta naopak, že Slovensko hľadá spôsoby, ako zabezpečiť do budúcnosti energetickú nezávislosť. Ani jeho neteší napätie súvisiace s deklarovanými americkými snahami o Grónsko.

„Verím, že situácia nebude eskalovať a že sa nájde spôsob riešenia,“ poznamenal. Pripustil zároveň, že aktuálna geopolitická situácia i v kontexte „grónskej“ témy zakladá dôvod pripraviť sa na rôzne scenáre vývoja. „Aby sme mali záložný plán a boli pripravení na situáciu, ktorá môže nastať,“ argumentoval.

Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že Grónsko – autonómny dánsky ostrov je kľúčový pre bezpečnosť Spojených štátov a NATO. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová však v utorok (20. 1.) povedala, že Európska únia (EÚ) bude „neochvejná“ vo svojej reakcii na Trumpove hrozby týkajúce sa Grónska. Francúzsky prezident Emmanuel Macron takisto prisľúbil, že sa krajina postaví proti „násilníkom“. Vo štvrtok (22. 1.) sa lídri EÚ stretnú k tejto téme na mimoriadnom samite.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zrejme sa niečo chystá: Rusi požiadali o stretnutie, ide vraj o dôležité vyhlásenie. USA miera…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac