Celá civilizácia dnes zomrie, tvrdí Trump. Má sa udiať najdôležitejší moment v histórii sveta

Americký prezident Donald Trump nedávno pohrozil úplným zničením ostrova, ak Irán urýchlene nepristúpi na dohodu a neotvorí Hormuzský prieliv. Ultimátum vyprší dnes večer.
Ako však pred pár minútami informoval na svojej sociálnej sieti, dnes večer sa vraj dozvieme, či zomrie celá civilizácia (Iránu). Dodal tiež, že nechce, aby sa to stalo. „Dnes večer sa dozvieme, či sa udeje jeden z najdôležitejších momentov v dlhej a zložitej histórii sveta. 47 rokov vydierania, korupcie a smrti sa konečne skončí. Boh žehnaj veľkým iránskym ľuďom!“ píše Trump.
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty by mohli zničiť všetky iránske mosty a elektrárne za štyri hodiny, pokiaľ Teherán nedodrží jeho ultimátum a neotvorí Hormuzský prieliv. Iránska armáda v reakcii na to uviedla, že Trumpova „arogantná rétorika“ vo vojne na Blízkom východe nezastaví jej vojakov.
Útoky už začali
Len dnes sa podobné útoky udiali. Ciele sú mosty a diaľnice na ostrove Chárk.
„Máme plán. Vďaka sile našej armády, každý most v Iráne bude zničený do zajtrajšej polnoci, každá elektráreň v Iráne bude mimo prevádzky, bude horieť, vybuchovať a už nikdy nebude použiteľná. Myslím tým úplné zničenie do polnoci, stane sa to v priebehu štyroch hodín, ak by sme chceli,“ uviedol Trump na včerajšej tlačovej konferencii.
„Nevhodná, arogantná rétorika a bezdôvodné hrozby bludného amerického prezidenta… nemajú žiadny vplyv na pokračovanie ofenzívnych a drvivých operácií bojovníkov islamu proti americkým a sionistickým nepriateľom,“ uviedol hovorca operačného veliteľstva iránskej armády Chatam al-Anbijá, citovaný štátnou televíziou.
Americký prezident dal v sobotu Iránu ultimátum na ukončenie blokády Hormuzského prielivu do 48 hodín, inak sa „na nich zosype peklo“. V nedeľu ho predĺžil do utorka večera washingtonského času. Potvrdil však, že rokovania medzi krajinami pokračujú, pričom USA komunikujú s „aktívnym a ochotným partnerom“ na strane Iránu.
Šéf Bieleho domu zároveň opätovne vyzval Iráncov postaviť sa režimu, hoci chápe, že to môže byť nebezpečné. „Mali by to urobiť, hoci následky sú obrovské. Bolo im povedané: ‚Ak budete protestovať, budete okamžite zastrelení‘,“ povedal novinárom.
Nahlásiť chybu v článku