Chameneí je vo vážnom stave a bezvedomí: Nie je schopný riadiť islamskú republiku, píše The Times

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Nový iránsky vodca sa má nachádzať v meste Kom.

Najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí je v bezvedomí a podstupuje liečbu v iránskom meste Kom, vyplýva to zo správy spravodajských služieb, ktorá naznačuje, že Chameneí nie je schopný riadiť islamskú republiku. TASR o tom informuje podľa denníka The Times.

Podľa správy založenej na informáciách amerických a izraelských spravodajských služieb, do ktorej nahliadol britský denník, je Chameneí vo vážnom zdravotnom stave a „nie je schopný podieľať sa na žiadnom rozhodovaní režimu“.

Táto správa zároveň po prvý raz odhalila, kde sa nový iránsky vodca nachádza – v meste Kom, ktoré je centrom šiitského islamu a známym pútnickým miestom. Izraelské a americké spravodajské služby zrejme už dlhší čas vedeli polohu iránskeho vodcu, no nezverejnili ju.

Pripravujú pohreb jeho otca

V spomínanom meste údajne pripravujú pohreb iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího – otca Modžtabu – ktorý zahynul na začiatku vojny v Iráne pri americko-izraelských útokoch.

Spravodajské služby zaznamenali prípravu na „vykopanie základov potrebných na vybudovanie veľkého mauzólea v Kome“ pre viac než jeden hrob, čo naznačuje, že pri nebohom Chameneím by mohli byť pochovaní aj ďalší členovia rodiny.

Iránsky predstaviteľ v marci potvrdil, že Modžtabá Chamenení utrpel poranenia pri útoku, pri ktorom zahynuli jeho rodičia, manželka a syn. Opozičné skupiny tvrdili, že iránsky vodca je kóme, zatiaľ čo iní naznačili, že utrpel zlomeninu nohy a poranenia tváre.

O jeho zdravotnom stave v uplynulých týždňoch informovali aj americkí predstavitelia. Minister obrany Pete Hegseth v marci vyhlásil, že Chameneí je „zranený a pravdepodobne zmrzačený“. Prezident USA Donald Turmp následne povedal, že iránsky vodca je už pravdepodobne mŕtvy.

Chameneí sa od začiatku vojny neobjavil na verejnosti ani osobne nepredniesol žiadne vyhlásenia. Dve jeho vyhlásenia pritom prečítali v iránskej televízii.

V pondelok iránska televízia zverejnila video vygenerované umelou inteligenciou, na ktorom vodca vstupuje do vojenskej miestnosti a analyzuje mapu izraelskej jadrovej elektrárne v meste Dimona. The Times konštatuje, že fakt, že neexistuje záznam hlasu Chameneího, posilňuje špekulácie, že je vo vážnom zdravotnom stave.

Chameneího údajná zdravotná nespôsobilosť vyvolala pochybnosti o jeho postavení v Iráne. Môže to podnietiť špekulácie, že islamskú republiku riadia iránske Revolučné gardy a Chemeneí je len „tichým bábkovým“ vodcom alebo figúrkou, píše britský denník.

