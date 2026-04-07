USA útočia na ostrov Chárk, cieľom sú mosty aj diaľnice. Ultimátum vyprší večer, Hormuzský prieliv je stále zavretý

Lucia Mužlová
Útok na Irán
Začala sa ďalšia vlna útokov.

Iránsky ostrov Chárk, ktorý je kľúčovým uzlom iránskej energetickej infraštruktúry, v utorok zasiahlo niekoľko úderov, informovala štátna agentúra Mehr. Terčom útokov sa podľa miestnych úradov a médií stali aj dva mosty v oblasti miest Kom a Kášán, pričom zahynuli najmenej dve osoby. Izraelská armáda medzičasom oznámila, že ukončila rozsiahlu vlnu úderov zameraných na objekty infraštruktúry po celom Iráne. Informuje o tom TASR.

Ostrov Chárk, ktorý leží asi 25 kilometrov od pobrežia Iránu v Perzskom zálive, zabezpečuje približne 90 percent exportu ropy islamskej republiky. Spojené štáty tento ostrov bombardovali už aj predtým počas vojny s Iránom. Americký prezident Donald Trump nedávno pohrozil úplným zničením ostrova, ak Irán urýchlene nepristúpi na dohodu a neotvorí Hormuzský prieliv.

Naplnili sa Trumpove slová

Spravodajský portál Axios krátko po informácii agentúry Mehr uviedol, že Spojené štáty podnikli údery na vojenské ciele na ostrove Chárk. Dvoch mŕtvych a troch zranených si vyžiadal americko-izraelský útok na železničný most v meste Kášán nachádzajúcom sa južne od Teheránu, uviedol bezpečnostný predstaviteľ v provincii Isfahán, ktorého citovala agentúra IRNA.

Údery hlásili iránske médiá aj na diaľnici spájajúcej mesto Tabríz s Teheránom cez Zandžán a na železničnej trati v meste Karadž v severnej časti Iránu. Podľa médií bol tiež zasiahnutý most v blízkosti pútnického mesta Kom južne od Teheránu.

Izraelské ozbrojené sily niekoľko hodín predtým varovali obyvateľov Iránu pred cestovaním vlakom alebo pobytom v blízkosti železničných tratí.

„Pred chvíľou izraelské ozbrojené sily dokončili rozsiahlu sériu útokov zameraných na desiatky infraštruktúrnych objektov patriacich iránskemu teroristickému režimu v niekoľkých oblastiach po celom Iráne,“ uviedla izraelská armáda v neskoršom vyhlásení.

K novým útokom došlo niekoľko hodín pred vypršaním ultimáta, ktoré americký prezident Donald Trump dal Iránu pre prípad, ak opätovne neotvorí Hormuzský prieliv. Teheránu pohrozil, že sa naň „zosype peklo“ vo forme útokov na elektrárne a mosty, pokiaľ do utorka večera washingtonského času neukončí blokádu tejto strategickej úžiny.

