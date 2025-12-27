Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku

Ilustračná foto: Pexels/ ilustračná foto vytvorená za pomoci umelej inteligencie

Petra Sušaninová
Príbeh tohto muža znie ako z pera talentovaného spisovateľa, no je to krutá realita.

Aké pocity vo vás vyvoláva myšlienka, keď ráno musíte nasadnúť do studeného auta? Zrejme nie práve najpozitívnejšie. Predstavte si ale, že by ste nasadli a nemohli by ste vystúpiť niekoľko týždňov. Peter Skyllberg sa do dejín zapísal ako človek, ktorý v treskúcich podmienkach uviazol v aute na neuveriteľné dva mesiace. Nejakým zázrakom sa mu poradilo prežiť. Ako je to možné?

Nočná mora sa premenila na realitu

Predstavte si nasledovnú situáciu: Je skoré ráno, vonku je ešte tma a je poriadna zima. Vy ale musíte vyliezť z postele, odstrániť námrazu zo skiel na aute a dúfať, že sa vnútro čoskoro aspoň trochu nahreje, aby ste nedrkotali zubami. Auto je konečne očistené, skrehnutými rukami otvoríte dvere a nastúpite do auta. A nebudete môcť vystúpiť celé dva nasledujúce mesiace.

To, čo zažil Peter Skyllberg, znie ako príbeh, ktorý by možno napísal ikonický autor množstva hororových príbehov Stephen King. Pre Skyllbera sa však nočná mora premenila na realitu. Jeho príbeh ale vyvolal mnoho otázok. Ako informuje web IFL Science, v čase, keď sa incident odohral, mal Peter Skyllberg 44 rokov.

Podľa švédskeho portálu Aftonbladet v aute uviazol 19. decembra 2011, a to neďaleko mesta Umeå v severovýchodnej časti krajiny. Švédsko je známe tým, že teploty tu môžu klesnúť poriadne nízko a v tom čase padli aj k -30 °C.

V aute bol uväznený dva mesiace

Navyše, Petrovo auto ostalo zasypané veľkým množstvom ťažkého snehu. Je možné, že zapadol do záveja a v búrke, ktorá v tom čase zúrila, ho zasnežilo ešte viac. Po čase sa mu minul aj benzín. Auto ostalo zaseknuté na konci lesnej cesty, ktorá viedla k diaľnici, píše International Business Times. Tá bola vzdialená len približne jeden kilometer. Aby toho nebolo málo, údajne si nemal ani ako privolať pomoc.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako lekári vysvetľujú, že prežil;
  • prečo okolo jeho prípadu vyvstáva mnoho otázok;
  • akú rekordne nízku telesnú teplotu lekári zaznamenali.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac