Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku

Aké pocity vo vás vyvoláva myšlienka, keď ráno musíte nasadnúť do studeného auta? Zrejme nie práve najpozitívnejšie. Predstavte si ale, že by ste nasadli a nemohli by ste vystúpiť niekoľko týždňov. Peter Skyllberg sa do dejín zapísal ako človek, ktorý v treskúcich podmienkach uviazol v aute na neuveriteľné dva mesiace. Nejakým zázrakom sa mu poradilo prežiť. Ako je to možné?
Nočná mora sa premenila na realitu
Predstavte si nasledovnú situáciu: Je skoré ráno, vonku je ešte tma a je poriadna zima. Vy ale musíte vyliezť z postele, odstrániť námrazu zo skiel na aute a dúfať, že sa vnútro čoskoro aspoň trochu nahreje, aby ste nedrkotali zubami. Auto je konečne očistené, skrehnutými rukami otvoríte dvere a nastúpite do auta. A nebudete môcť vystúpiť celé dva nasledujúce mesiace.
To, čo zažil Peter Skyllberg, znie ako príbeh, ktorý by možno napísal ikonický autor množstva hororových príbehov Stephen King. Pre Skyllbera sa však nočná mora premenila na realitu. Jeho príbeh ale vyvolal mnoho otázok. Ako informuje web IFL Science, v čase, keď sa incident odohral, mal Peter Skyllberg 44 rokov.
🇸🇪Back in 2012, Peter Skyllberg survived 2 months trapped in his snow-buried car in Sweden with -30C temps (-22°F). Ate snow to stay alive near Umeå. Snowmobilers found him, super weak but alive, and got him to a hospital. How’d he get snowed in, sleeping in his car?… pic.twitter.com/wAiuNp6XQL
— Engaging Topics (@EngagingTopics) August 16, 2025
Podľa švédskeho portálu Aftonbladet v aute uviazol 19. decembra 2011, a to neďaleko mesta Umeå v severovýchodnej časti krajiny. Švédsko je známe tým, že teploty tu môžu klesnúť poriadne nízko a v tom čase padli aj k -30 °C.
V aute bol uväznený dva mesiace
Navyše, Petrovo auto ostalo zasypané veľkým množstvom ťažkého snehu. Je možné, že zapadol do záveja a v búrke, ktorá v tom čase zúrila, ho zasnežilo ešte viac. Po čase sa mu minul aj benzín. Auto ostalo zaseknuté na konci lesnej cesty, ktorá viedla k diaľnici, píše International Business Times. Tá bola vzdialená len približne jeden kilometer. Aby toho nebolo málo, údajne si nemal ani ako privolať pomoc.
