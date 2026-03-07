Čech ukázal najhoršie sídlisko v Česku: Miestni sa zaň hanbia, bývať tu nechce nik

Miesto, o ktorom sa často hovorí ako o jednom z najhorších, ak nie vôbec o najhoršom sídlisku v Česku, navštívil tvorca obsahu Filip Zifciacu. Nachádza sa v meste Karviná, ktoré leží na česko-poľskej hranici a je známe ako kúpeľné aj turistické centrum. Medzi jeho najtemnejšie zákutia má patriť sídlisko Nové Město, ktoré Filip označuje za „český Stalingrad“.
Svoju povesť získavalo postupne, no dnes sa spomína najmä pre vysokú kriminalitu a nízky pocit bezpečia na uliciach. Aspoň tak o mieste hovorí Filip vo videu, ktoré zverejnil na svojom kanáli.
Jednou z najproblematickejších lokalít je časť, ktorú miestni nazývajú Osmistovka. Podľa Filipa ide o miesto, za ktoré sa mnohí obyvatelia Karvinej hanbia. Byty tu majú stáť v niektorých úsekoch približne o polovicu menej ako v iných častiach mesta.
Chátrajúce sídlisko, kde nikto nechce žiť
To, ako sa pôvodná predstava o tejto štvrti postupne zmenila na dnešnú realitu, symbolizuje zastávka Filipa pred budovou Predvoj – veľký objekt stojaci uprostred námestia, ktorý mal pôvodne slúžiť približne 1 500 učňom ako internát.
„V 50. rokoch bola táto stavba dominantou novovznikajúceho sídliska, ktoré rástlo spolu s ťažbou uhlia. Dnes je tu ubytovňa slúžiaca ako núdzové bývanie. Časť objektu je v havarijnom stave – okná sú rozbité, fasáda posprejovaná a okolie zanedbané,“ opisuje Filip.
Počas prechádzky dodáva, že sídlisko je napriek svojej povesti občiansky pomerne dobre vybavené. Vidí obchody, poštu aj bankomat. Zároveň si však všíma množstvo priestorov, ktoré by mohli slúžiť ako prevádzky či podniky, no dnes sú prázdne, zanedbané a bez života. Zaujímavé je, že na relatívne krátkej trase narazí aj na niekoľko pobočiek záložní.
Po odchode z námestia sa však atmosféra začína meniť. Okrem poškodených a zatvorených obchodov sa objavujú prvé náznaky toho, prečo má lokalita takú zlú povesť. Filip Zifciacu počuje krik neznámej ženy a naráža na provizórne miesta na spanie, kde si ustielajú ľudia bez domova. Z diaľky zaznievajú aj výkriky mužov a jeden z nich sa podľa jeho slov podozrivo prechádza okolo zaparkovaných áut.
Okolie pôsobí zanedbane – kríky sú plné odpadkov a Filip poznamenáva, že celé miesto má „strašne zvláštnu“ atmosféru.
„Úprimne, nič príšerné som tu nevidel.“
Jeho ďalšou zastávkou je Fučíkova ulica, ktorá má medzi miestnymi mimoriadne zlú povesť. Počas cesty si všíma veľké množstvo reklám propagujúcich rôzne bezpečnostné produkty. Zastavuje sa aj pri bytových domoch, ktoré sú práve v procese demolácie. Inak však podľa neho trasa nepôsobí ničím výnimočne – až na to, že niektorým bytovým vchodom chýbajú dvere a ľudia do nich vchádzajú „ako do nejakej diery“.
Na Fučíkovej ulici ho víta nezvyčajná scéna: hlasný zvuk reproduktora, nákupný košík plný odpadkov, sušiak na bielizeň a dokonca aj chladnička priamo uprostred ulice. Filip s humorom poznamenáva, že cestu do obchodného domu IKEA si v takom prípade možno odpustiť – na ulici vraj človek nájde takmer všetko, od gaučov a postelí až po hudobné nástroje.
