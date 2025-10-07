Čech navštívil potraviny na Slovensku a zostal v šoku: Za tieto tri veci zaplatil cez 6 eur, pýta sa, aké máme platy

Návšteva potravín sa pre Slovákov stáva nočnou morou. Pri pokladnici na nás neraz čaká nepríjemné prekvapenie, pretože aj za menší nákup zacvakáme desiatky eur. Túto situáciu si všimol aj Čech, ktorý navštívil supermarket na východe našej krajiny a zostal nepríjemne prekvapený.
Na Reddite sa objavilo vlákno, ktorého autor opísal svoju skúsenosť s nákupom v potravinách v Šaci. Jeho košík obsahoval 0,7 litrovku minerálnej vody, 100 gramov poctivej šunky a 150 gramov syra, čo ho vyšlo na 6,11 eura.
„Obdobne nakúpim u nás za polovicu, aký, preboha, máte plat?“ opýtal sa vo svojom príspevku. A ako sa aj dalo očakávať, rozprúdila sa pod ním búrlivá diskusia, do ktorej sa zapojilo množstvo Slovákov.
Vyššie ceny, vyššie dane a nižšie platy, zhodujú sa ľudia
„Evidentne nám je veľmi dobre. Môžeme si totiž dovoliť platiť v obchodoch vyššie ceny ako asi všetci okolo a zároveň si môžeme dovoliť platiť vyššie dane. A keďže sme takí úspešní, tak si môžeme dokonca dovoliť dostávať nižšie platy ako máte vy,“ odpovedal jeden z diskutujúcich, zjavne nespokojný so situáciou, do ktorej sme sa v našej krajine dostali.
Ďalší sa podelil so svojou skúsenosťou s nákupom, naopak, v českej pekárni. „Pani mi ponúkla domáce šišky. Že majú akciu 40 korún za 4. Pozerám na ne, vyzerali skvele, čerstvo a 40 korún sa mi na prvú zdalo v poriadku, že to asi nie je drahé, tak som ich zobral. Ochutnal som ich a boli fakt výborné,“ priznal.
Keď sa rozhodol prepočítať na eurá, koľko za šišky vlastne dal, čakal na neho šok. 40 českých korún je v prepočte asi 1,64 eura, čo keď vydelíme štyrmi šiškami, vychádza na 41 centov za jednu.
„U nás v obchode stojí 1,49 eura a je to hnusná polotovarová šiška. Keď kúpim štyri, tak ma vyjdú na 4 eurá. Keď si, nebodaj, dám šišku v pekárni v Bratislave, tak za tie štyri eurá dostanem jednu,“ doplnil.
„Slovensko je drahšie než Česko, ale 6 eur za toto, čo píšeš, je fakt veľa. Aj v drahých dedinských potravinách by som šunku, syr a minerálku kúpil tak max za 4 eurá,“ ozval sa ďalší komentujúci, podľa ktorého mal Čech šťastie na obchod s vyššími cenami, než sú zvyčajne. Niektorí mu dokonca tú vysokú sumu neverili, tak zverejnil aj screenshot platby. „Ak by som vedel, koľko kontroverzie spôsobím, tak si zoberiem bloček,“ skonštatoval.
Niekto iný sa posťažoval, že len zašiel do kina a za lístok, pukance a kolu nechal šialených 21 eur. „Do výplaty som na vifonkách,“ zavtipkoval.
Viacerí Slováci sa vo vlákne jednoducho zhodli, že ceny sú u nás vysoké a platy nízke.
Nahlásiť chybu v článku