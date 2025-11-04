Čas sa jej vyhýba. Legendárna Eliška z Princezny ze mlejna žiari aj dnes

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
V žiare reflektorov sa objavila legendárna Eliška.

Rozprávkové filmové postavy sprevádzali detstvo mnohých z nás a niektoré z nich zostali nezabudnuteľné dodnes. Jednou z tvárí, ktoré sa navždy zapísali do sŕdc divákov, je aj pôvabná Eliška z Princezny ze mlejna.

Po rokoch sa na verejnom podujatí objavila slovenskému i českému publiku dobre známa herečka Andrea Černá, ktorá si získala popularitu práve vďaka tejto ikonickej role. Na odovzdávaní divadelných cien Thálie 2025 v pražskom Národnom divadle opäť raz potvrdila, že aj po desaťročiach dokáže očariť prirodzenosťou, eleganciou a šarmom. Jej prítomnosť vyvolala nostalgické spomienky na obdobie, keď Troškove rozprávky patrili k symbolom rodinnej filmovej atmosféry deväťdesiatych rokov, informovali Topky.

Foto: Profimedia

Návrat princeznej z mlyna

Herečka Andrea Černá, nezabudnuteľná predstaviteľka Elišky z rozprávky Princezna ze mlejna, sa po dlhšom období v úzadí znovu ukázala na veľkolepej spoločenskej udalosti. Fanúšikovia filmovej klasiky si ju dodnes pamätajú ako citlivé, statočné a nežné dievča z mlyna, o ktoré bojovali čert, vodník či boháč.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Česká televize (@ceskatelevize)


Dnes, po viac ako troch desaťročiach od premiéry legendárneho filmu, potvrdzuje, že charizma a elegancia nemajú vek. Černá sa zúčastnila slávnostného odovzdávania divadelných cien Thálie 2025 v pražskom Národnom divadle, kde svojím pôvabom a prirodzenosťou pútala zaslúženú pozornosť.

Legendárna rozprávka a nezabudnuteľné postavy

