Čakanie divákov Dunaja, k vašim službám sa skončilo. Konečne dostanú odpoveď na otázku, ktorá ich trápila celé týždne

V súčasnosti sledujú diváci v ich obľúbenom seriáli viacero napínavých zápletiek a zdá sa, že nie všetky budú aj rýchlo vyriešené, keďže sa blíži koniec série. Jednej odpovede sa však diváci predsa len dočkajú a už dnes večer zistia to, na čo tak dlho čakali.

„Kto nedobrovoľne ochutná Holubcov špeciálny čaj?“ Táto otázka vŕtala v hlavách divákov celé týždne, odkedy si ju prečítali v popise k 19. epizóde, ktorú budú už dnes sledovať na obrazovkách. Po tom, ako Tereza prinútila Holubca požiadať ju o ruku, on zas vymyslel plán, ako sa jej zbaviť ešte pred svadbou a stačil mu na to jed na potkany.

Konečne nastal moment, na ktorý tak dlho čakali

Po scéne, keď začala byť Tereza podozrievavá a čaj vyliala do kvetináča, začali ľudia žartovať: „Vylievajú ten čaj do kvetináča, už by ten kvet nemal existovať. Toľko jedu a ešte je ten kvet pekný, zelený.“ Čakali pritom, že práve tento kvet by mohol Tereze prezradiť, o čo presne sa jej nastávajúci pokúša.

Vďaka popisom k nadchádzajúcim epizódam však zároveň vedeli, že tento čaj by sa nemal stať osudným len pre kvet, ale mala by ho omylom vypiť aj nejaká iná osoba. Preto hádali, kto to môže byť a ich odpovede zahŕňali buď rodinu Kučerovcov alebo služobníctvo. „Podľa mňa ten čaj vypije Zdena a Tonko pochopí, že bola sestra jeho jediná rodina a bude sa chcieť pomstiť,“ znela napríklad jedna z teórií. „Len aby Tereza nedala uvariť čajík svojim „novým priateľkám“ v spolku,“ navrhovala zas iná diváčka. Obe sa však mýlili a dnes už poznáme odpoveď na to, kto omylom otrávený čaj vypije.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Spomínaná scéna sa objavila až v závere 19. epizódy, keď Tereza a Irena spolu sedeli pri stole. Tesne predtým sa odohrala scéna, v ktorej Holubec berie od Terezy nový jed, ktorý zohnala od gardistov, a ktorý má dvojitý účinok. Hneď potom mohli diváci vidieť spokojného Holubca, ako ho sype do čaju. Ten mala síce neskôr Tereza priamo pred sebou, no keď slúžka Kučerovcov začala kašľať, ponúkla jej ho.

Tereza jej tento čaj odprezentovala ako silný čínsky čaj na kašeľ, na ktorého trpkú chuť si musela zvykať. Slúžke tak nakázala, aby čaj dopila, hoci ju striaslo a tam to nateraz skončilo. V krátkej ukážke na konci epizódy nebolo ukázané, čo sa odohrá v tejto zápletke ďalej, a tak si budú musieť diváci počkať.