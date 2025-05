Bývalá finalistka SuperStar skončila v nemocnici, zradilo ju zdravie. Dokonca zvažuje hospitalizáciu, čo sa stalo?

Mladá mamička, ktorá zahviezdila v talentovej speváckej šou SuperStar 2, to už prehnala. Hektický životný štýl si vyžiadal svoju daň a hoci náročnejšie dni zvládne každý, príde moment, keď sa to odrazí na tom najcennejšom, čo máme, na zdraví. Podobne to bolo aj u speváčky, ktorá zjavne podcenila svoje sily a musela sa zveriť do rúk lekárov.

Hoci Barboru Balúchovú preslávila známa spevácka šou, mnohí si ju tiež spájajú s podnikateľom a politikom Borisom Kollárom, s ktorým má syna. Vychováva ho však sama, a ak sa k tomu pridá starostlivosť o domácnosť a práca, je jasné, že sa vôbec nenudí. Práve naopak, speváčka s nezameniteľným hlasom dokonca robí aj realitnú maklérku, takže sa obracia, ako sa len dá, ako informoval Nový čas. S tým však súvisí dôvod, prečo musela ísť do nemocnice.

Zradilo ju zdravie

Veľké pracovné tempo, ktoré spočíva v speve, moderovaní, fotení, ale aj pôsobení v realitách je dôkazom toho, ako sa Barbora snaží zabezpečiť pre seba i svojho malého synčeka Alexandra všetko, čo je potrebné. Nemá po boku žiadneho muža, ktorý by jej finančne pomáhal, všetko zvláda úplne sama. Hoci je to úctyhodné, pre telo to už bolo príliš. Podlomené zdravie ju donútilo zájsť k lekárom, ktorí ju zachránili.

Na vine je vyčerpanie, ale tiež zdravotná komplikácia, ktorú však Barbora bližšie nešpecifikovala. „Išlo o pracovnú vyťaženosť a ešte tam je aj nejaký zdravotný problém, ktorý riešim, takže uvidíme, čo sa bude diať,“ uviedla pre spomínaný Nový Čas účastníčka SuperStar 2 a doplnila, že chodí na infúzie.

Aby toho nebolo málo, naznačila možnú hospitalizáciu. „To, že je tam nejaký problém, už nejaký čas viem, len to celé postupuje rýchlejšie, než by som chcela, aj vďaka pracovnej vyťaženosti. Chodím teda každý deň na infúzie, ale asi si pôjdem aj na chvíľku poležať do nemocnice, takže to bude dlhodobejší proces,“ poznamenala Barbora, ktorá sa chystá zakročiť a vyriešiť nepríjemný zdravotný neduh.