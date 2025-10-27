Čaká nás zima, napadnúť môže 10 cm snehu: Zo západu prichádza ochladenie, prinesie aj niečo horšie. Pozor na tento jav

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Počasie dnes nepoteší nikoho.

Zobudiť sa do takéhoto rána nebolo práve príjemné. Vietor sa opiera do stromov, z oblohy padá dážď a vo vzduchu cítiť chlad, ktorý pripomína, že jeseň sa už začína podobať na zimu. Snežiť začalo už od výšky približne 900 metrov.

Na strednom Slovensku môže dnes podľa predpovede portálu iMeteo pribudnúť aj viac ako 10 centimetrov čerstvého snehu. Informácie o vývoji počasia zverejnil aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý potvrdzuje, že ochladenie zasiahne celé územie a sprevádza ho tlaková níž zo severu Európy.

Tlaková níž sa postarala o poriadne ochladenie

Podľa SHMÚ sa nad južnou Škandináviou nachádza hlboká tlaková níž, ktorá ovplyvňuje počasie v celej strednej Európe. Práve ona prináša chladný morský vzduch, ktorý znížil teploty na celom Slovensku a postaral sa o návrat sychravého jesenného počasia.

Ilustračná foto: Needpix

Najvyššie denné teploty sa dnes pohybujú len medzi +4 a +9 °C. O niečo teplejšie je iba na juhozápade, juhu Banskobystrického kraja a na východe, kde sa ortuť teplomera zastaví pri +9 až +14 °C. Na severe sa teplota miestami blíži k nule a vo výške 1500 metrov bude len okolo -2 °C.

Vietor a dážď potrápi celé Slovensko

Južný až juhozápadný vietor bude počas dňa postupne zosilňovať. Podľa SHMÚ môže jeho rýchlosť dosahovať 3 až 9 m/s, teda približne 10 až 30 km/h. Na severe krajiny sa však očakávajú aj silnejšie nárazy do 18 m/s, čo je približne 65 km/h.

Na horách bude vietor ešte prudší a miestami prerastie až do silnej víchrice. Zrážky sa počas dňa rozšíria najmä na západe a v strede krajiny, kde môže spadnúť do 10 mm dažďa. Vo vyšších oblastiach sa dážď zmení na sneh a horské regióny sa už postupne obliekajú dobiela.

Zajtra bude počasie rovnako nepríjemné

Ani utorok neprinesie úľavu. Počasie zostane pod vplyvom rozsiahlej tlakovej níže nad severnou Európou a od západu k nám bude naďalej prúdiť chladný a vlhký vzduch. Od západu zároveň postúpi nový frontálny systém, ktorý prinesie ďalšie zrážky. Podľa SHMÚ bude zajtra oblačno až zamračené, len miestami s prechodným zmenšením oblačnosti.

Ilustračná foto: Pexels

Na mnohých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, od výšky približne 900 metrov, počas dňa asi od 1200 metrov, sneženie. Nočné teploty klesnú na +7 až +2 °C, v údoliach ojedinele až na nulu. Cez deň sa vzduch oteplí len na +9 až +14 °C, v severných regiónoch ako Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a Horehronie zostanú teploty okolo +7 °C. Vietor bude juhozápadný až západný s rýchlosťou 3 až 9 m/s a v nárazoch do 14 m/s. Na horách sa opäť očakáva prudký vietorvíchrica.

Jeseň ukazuje svoju studenú tvár

Počasie v závere októbra nepraje tým, ktorí by si radi ešte užili posledné teplejšie dni. Vietor, dážď a nízke teploty vytvoria atmosféru, ktorá sa bude dať zniesť len s horúcim čajom a dekou. Ak môžete, zostaňte v teple domova a sledujte, ako vietor za oknami rozhadzuje lístie, ktoré už dávno stratilo zelené farbu. Jeseň sa oficiálne prehupla do svojej chladnej kapitoly.

