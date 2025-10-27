Európska krajina zavrela letisko, dokonca aj hraničné priechody: Zasadne národná bezpečnosť, krajina je paralyzovaná

Ilustračná foto: ktanaka, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
TASR
Litva musela opäť uzavrieť letisko v hlavnom meste Vilnius, dôvodom boli pravdepodobne balóny.

Litva v nedeľu večer znovu pozastavila prevádzku letiska v hlavnom meste Vilnius a uzavrela obidva hraničné priechody s Bieloruskom po tom, ako nad jej územie opäť preniklo niekoľko neznámych objektov.

Národné centrum pre krízové ​​riadenie (NKVC) uviedlo, že ide pravdepodobne o balóny naplnené héliom. Ide o štvrtý takýto incident za tento týždeň.

Podľa spravodajského webu LTR Litva tvrdí, že balóny nad jej územie posielajú pašeráci prepravujúci pašované cigarety. Zároveň obviňuje Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina, že príslušným zložkám nenariadil, aby s touto praxou skoncovali.

Obmedzené letisko aj uzavreté hraničné priechody

Doprava na letisku v hlavnom meste Vilnius bola pozastavená do pondelka 01:40 h miestneho času (00:40 h SEČ), zatiaľ čo hraničné priechody s Bieloruskom Šalčininkai a Medininkai zostanú uzavreté až do zasadnutia komisie pre národnú bezpečnosť.

Pre opakujúce sa incidenty s balónmi ho premiérka Inga Ruginiené zvolala na pondelok, informoval spravodajský web LRT. Cieľom rokovania je dohodnúť sa na dlhodobých opatreniach na riešenie tejto krízy. Premiérka nevylúčila ani možnosť, že v pondelok bude prijaté rozhodnutie o dlhodobom uzavretí hraničných priechodov Medininkai a Šalčininkai.

Nie je to prvý incident

Letisko vo Vilniuse bolo zatvorené aj v utorok, piatok a sobotu, ako aj 5. októbra. Vždy sa tak stalo kvôli balónom, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru v blízkosti hlavného mesta.

Podľa vedúceho NKVC Vilmantasa Vitkauskasa boli o tejto situácii informovaní aj spojenci Litvy – a USA -, keďže uzavretie letísk sa týka nielen Litovčanov, ale aj občanov iných krajín, ktorí využívajú služby litovských letísk. Narušenie ich prevádzky zasiahlo do plánov viac ako 10 000 cestujúcich.

Medzičasom litovské médiá informovali, že vyšetrovateľom sa podarilo nájsť ďalšiu zásielku pašovaných cigariet, ktoré boli privezené meteorologickým balónom z Bieloruska. Bol nájdený v nedeľu vo Vilniuskom okrese, povedal pre agentúru ELTA zástupca Štátnej pohraničnej stráže (VSAT) Giedrius Mišutis.

ELTA predtým informovala, že jeden balón prepravujúci 1500 škatuliek cigariet sa podarilo nájsť v okrese Šalčininkai. Pohraničná stráž vo Vilniuse zadržala štyri osoby, ktoré sú pravdepodobne zapletené do tohto prípadu pašovania cigariet.

