Čaká nás veľká jesenná depresia: Dáždniky cez víkend neodkladajte, na toto sa treba pripraviť

Ilustračná foto: SITA - Bokor Tomáš

Michaela Olexová
SITA
Tento víkend bude na Slovensku typicky jesenný – pomerne sychravý, nepriaznivý a depresívny.

Čakajú nás početné prehánky a zrážky, ktoré budú najvýraznejšie na severných návetriach hôr.

Sobota prinesie prevažne oblačné počasie s častými prehánkami. V nedeľu síce zrážok ubudne, no oblačnosť pretrvá. Podľa portálu iMeteo sa situácia zmení až na začiatku budúceho týždňa.

V pondelok sa však zlepšenia nedočkáme – počasie začne ovplyvňovať ďalší studený front zo severu, ktorý prinesie výraznejší príliv chladného vzduchu aj ďalší dážď. „Od utorka by tak mali teploty opäť klesať a na našich horách sa objavia aj snehové vločky,“ dodáva iMeteo.

Aké počasie nás čaká dnes?

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, dopoludnia ojedinele, popoludní v západnej polovici miestami zmenšovanie oblačnosti. Ojedinele, v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach, treba očakávať dážď alebo mrholenie, zrána na hrebeňoch Tatier sneženie.

Foto: TASR/Dano Veselský

Popoludní budú zrážky postupne ubúdať. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke. Najvyššia denná teplota bude 14 až 19 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji, na Horehroní a Dolnom Spiši 10 až 14 stupňov Celzia.

Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 5 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, miestami až 50 km/h), zrána vo východnej polovici lokálne bezvetrie alebo slabý vietor. Nad pásmom lesa bude búrlivý vietor až víchrica. Spadnúť môže do 5 milimetrov zrážok, na severe ojedinele okolo 8 mm zrážok.

