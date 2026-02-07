Čaká nás saharský prach, sneh, aj hmla: Pripravte sa na „krvavý dážď“

Už čoskoro sa môže ochladiť. Navyše, je potrebné rátať aj so saharským prachom. Môže zhoršiť kvalitu ovzdušia a zapríčiniť tzv. krvavý dážď.
Ako informuje web iMeteo, nad naším územím sa môže vyskytnúť saharský prach spôsobujúci tzv. krvavý dážď. Na mnohých miestach na severe a na východe Slovenska treba rátať s mrholením a dažďom, môže sa však vyskytnúť aj sneženie. Mínusové teploty sa môžu objaviť už v noci zo soboty na nedeľu.
SHMÚ varuje pred hmlou a zhoršenou viditeľnosťou, vydal výstrahu prvého stupňa. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.
